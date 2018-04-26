“鹰派”哈里斯或改任美驻韩大使

陈丹（新华社专特稿）

澳大利亚外交部长朱莉·毕晓普25日说，美国政府决定让美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯从驻澳大使改为出任驻韩国大使。

哈里斯“鹰派”色彩浓重，按照一些美国官员的说法，由他出使韩国，意在应对朝鲜半岛形势“剧变”。

毕晓普25日说，她从美国代理国务卿约翰·沙利文处获悉，美方决定让已获提名下一任驻澳大使的哈里斯转赴韩国出任大使。“我们理解这种事情会发生，”毕晓普说，“也理解美国在朝鲜半岛面临的挑战。”

自全美澳大利亚人协会现任主席约翰·贝里2016年9月卸任美驻澳大使以来，美国一直没有向澳大利亚派驻大使。特朗普2月提名哈里斯为下一任驻澳大使。

哈里斯原定当地时间24日在首都华盛顿参加国会参议院外交关系委员会的提名听证会。路透社报道，听证会已无限期推迟。截至当天，白宫没有回应澳方的说法和媒体报道。不过，多名不愿公开姓名的美国官员证实，白宫的确打算提名哈里斯改任驻韩大使。

被问及哈里斯可能转赴韩国任职时，一名不愿公开姓名的美国官员说：“当务之急关联朝鲜半岛的国家安全形势……而我们与澳大利亚的关系一直稳定”。

一些知情人士告诉路透社记者，特朗普提名的国务卿人选、现任中央情报局局长迈克·蓬佩奥要求哈里斯充任驻韩大使。

特朗普去年1月就职以来，美驻韩大使职位同样一直空缺。韩联社报道，朝鲜半岛安全形势急剧变化促使韩美政策协调更加紧迫。