2018北京车展开幕　新能源汽车遍地开花-中国已成世界智能新能源车创新基地

晨报记者 林劲榆

毫无疑问，中国新能源汽车产业一个新时代即将开始，摆在所有车企面前的选择是，要么退出中国车市，要么发展新能源汽车应对双积分政策。

昨天，北京车展正式开幕，大量量产版新能源汽车亮相，国内车企、跨国车企、新势力车企均蜂拥加入，新能源汽车产业蓬勃繁荣、进入弯道超车的关键阶段。

合资车企正补上新能源短版

根据北京车展官方信息，本届北京车展新能源汽车达174台，其中来自中国车企的新能源汽车达124台，约占整个新能源汽车参展总数的71%，可以说是规模空前。有业内人士表示，“中国已领先于德国、日本、美国成为世界智能新能源汽车的创新基地”。

上汽、比亚迪等传统车企仍是我国新能源汽车的主力，本届车展开幕前，上汽推出了荣威MAR-VEL X，续航里程达到500公里，与此同时，大通发布的DOUBLE E 架构，借助新一代纯电架构的扁平化底盘设计优势，以未来5年内的电池技术，能实现一次充电续航里程800公里以上。

比亚迪也在刷新新能源汽车的技术边界，北京车展上，其推出的混合动力车型，纯电续航里程达到100公里，纯电动概念车E-SEED续航里程超过600公里。

“如果还不能兑现PPT，那么这家新势力车企就将面临退出。”昨天，在北京车展上，一位汽车行业风投表示。今年北京车展上，数十家新势力车企亮相，有频频曝光的蔚来、威马，也有鲜有人知的拜腾、爱驰等等，其推出的车型，车价从十几万到上百万，可谓是品种繁多，几乎都宣布将于今年下半年到明年上市。新势力车企吸引了大批外国车企的关注，一些新车型被国外观众团团围住。

“今年各大传统车企展台都有所缩小，让出的空间都给了新势力车企。”一位跨国车商有点酸溜溜地表示。其实，合资企业也正在迅速补上新能源汽车的短板，上汽通用已经宣布，别克旗下插电式混合动力车别克VELITE 6将在年内上市。上汽大众已经宣布，大众汽车集团全新一代智能互联纯电平台MEB项目已成功落户上海。除此以外，福特、丰田、宝马、奔驰等车企也都发布重要的新能源车型。

双积分政策仍事关车企存亡

“明年的新能源汽车市场将完全不同，新能源汽车将关系到车企的存亡。”昨天，在北京车展上，上汽、比亚迪等多家车企相关负责人表示。

而推动新能源汽车进入竞争新阶段的正式双积分政策。

今年4月，车企双积分政策正式实行，根据政策规定每销售一辆油耗高于标准值的汽车，车企就会得到相应的燃料消耗量负积分，而每卖出一辆新能源车，车企就会得到新能源汽车正积分。累计的油耗积分为负或是新能源积分达不到标准，整车厂就必须接受处罚。为了让各大厂商做好准备，工信部近日公布了《2017年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况》。

虽然2017年的双积分情况不列入考核，但是它具有很高的参考价值，尤其是对那些燃油消耗负积分较多的车企。可以看到，长安福特由于旗下高油耗的车型很多，负积分最多，达到了28.78万分，几乎两倍于排名第二的长城。国内市场上，有多达44家车企的新能源汽车积分为0，其中合资品牌占了很大的比例，北京奔驰、东风雷诺、广汽本田、广汽丰田、上汽大众、长安马自达等都榜上有名。

自主品牌在新能源正积分排行中名列前茅。2017年正积分最多的5家车企均为自主品牌，包括比亚迪、北汽新能源、上汽等。市场估计认为，未来新能源积分交易价格将达到1000-3000元。

业内分析人士表示，2017年，摆在所有车企面前的问题就是必须真刀真枪地发展新能源汽车了，合资企业将推出大量量产版的新能源汽车，国内车企也不能依靠补贴和牌照生存了，更长的续航里程，更短的充电时间以及价格都将是决定市场走向的关键。