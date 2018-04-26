房地产巨头持续布局高科技领域-绿地战略入股人工智能独角兽

晨报记者 林劲榆

房企巨头绿地控股进一步深化在高科技领域的布局。

昨天，绿地控股宣布，与人工智能技术原创与应用开发龙头企业深兰科技（上海）有限公司（以下简称深兰科技）达成合作，绿地拟战略投资3亿元入股深兰科技，股权占比将超过13%，将成为公司第二大股东。

绿地入股深兰科技

根据协议，双方拟合资组建由绿地集团控股的“绿地深兰建筑科技有限公司”（以下简称绿地深兰建筑）和“绿地深兰机器人科技有限公司”（以下简称绿地深兰机器人），共同发展人工智能建筑和机器人智能科技。这是继去年相继与复旦大学、上海交大、同济大学等高校战略合作进军科创产业后，绿地科创产业的又一次升级，开启了以瞄准“顶尖科技领域、顶尖科技公司”为核心的第二阶段发展。

深兰科技成立于2014年，是中国人工智能技术原创与应用开发领域的佼佼者，拓展多个领域的人工智能研发和应用，基于其在智能机器人、零售升级、自动驾驶、生物智能等多领域的重要行业地位，已被公认为中国本土的世界级人工智能企业，涵盖不同领域的产品和解决方案已带着“中国AI”的标签出口海外。据了解，深兰科技此次投前估值35亿元，以目前的良好发展趋势，预计其估值将进一步提升。而绿地通过此次入股成为其重要股东，将发挥绿地的资本优势和综合产业优势，致力于培养并加速做大做强这一中国人工智能领域的独角兽。

多元化布局一直不停

本周一，绿地控股刚刚发布年报，公司2017年实现营业收入2901.74亿元，同比增长17.4%；归母净利润为90.38亿元，同比增长25.4%。基本每股收益0.74元。公司拟每10股派现2.5元（含税）。

今年以来，绿地集团展开了大基建、大金融、大消费等多元化布局，科创产业正是其布局的关键。日前，绿地科创联合各大金融机构组建了绿地科创金融联盟，并成立上海智能产业创新研究院、人类表型组研究院和正式启动复旦绿地科创中心，先后在升级完善金融服务链和科研成果转化平台等核心环节实现突破。绿地控股董事长、总裁张玉良表示，大企业需要主动拥抱现代科技，传统企业运用新科技将是新的物种，可实现新的腾飞。

绿地已经表示，将在房地产的多重场景下，应用人工智能，此项入股将加速人工智能技术服务于生活。

据透露，绿地控股与深兰科技合资成立绿地深兰建筑、绿地深兰机器人两大平台，两平台致力于发挥高技术领域领先优势和丰富的应用场景优势。绿地深兰建筑将拓展人工智能在建筑和家居领域的应用，在楼宇建设初期植入深兰科技AioT（智联网）技术，引领推动房地产行业人工智能化潮流。