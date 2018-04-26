泽熙系宁波中百将易主 太平鸟大股东出面收购

记者 曹西京

晨报讯 刚披露去年年报和今年一季报，昔日徐翔资产宁波中百同时宣布将被要约收购，停牌一天后公布要约收购书，25日股票复牌一字涨停。不过昨天要约收购方控股的太平鸟大跌9.06%。尽管要约收购价比宁波中百停牌前股价溢价2成，但普通投资者要当心成接盘侠。昨天，宁波中百收到上交所监管工作函，要求公司及收购方具体说明收购资金来源，并提示本次要约收购相关风险。宁波中百24日晚公告，依据鹏渤投资提供的要约收购报告书，鹏渤投资将向宁波中百除汇力贸易、鹏源资管、张江平（合计持股4.35%）以外的全体股东发出部分要约，拟收购宁波中百6202.1874万股，占比27.65%。要约收购价为12.77元/股，较公司停牌前股价10.57元溢价20.81%。收购期限共30个自然日。鹏渤投资拟通过本次收购成为公司单一第一大股东。

“本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。”鹏渤投资称，收购完成后将在未来12个月内继续增持不低于公司0.1%的股份。

要知道，宁波中百是一家泽熙概念股。今年一季末，西藏泽添投资发展有限公司持有宁波中百15.78%的股份，为公司第一大股东。此外，第二大股东竺仁宝持股8.42%，双方合持24.2%，均被青岛法院冻结。这次要约收购的对象包括这些处于冻结中的股份。

2016年以来宁波中百股价几乎腰斩，徐翔父亲通过泽添投资持有的股份损失惨重。如今，太平鸟集团带着宁波地方国资的鹏渤投资亮出收购报告书，宁波中百要易主了。

要约收购主体宁波鹏渤投资有限公司成立于2018年3月，注册资金2亿元。法定代表人为张江平，两位股东是太平鸟集团有限公司、宁波沅润五号投资合伙企业(有限合伙)，各持股87.5%和12.5%。公司主要人员包括执行董事张江平、经理戴志勇、监事徐亮。其中，张江平是太平鸟集团董事长，戴志勇任太平鸟集团董事。

宁波鹏渤投资的另一家股东宁波沅润五号投资合伙企业也是2018年3月才成立，股东包括宁波金融资产管理股份有限公司、宁波沅润投资管理有限公司和宁波市海曙区国有资本投资控股有限公司。其中，宁波沅润投资由宁波金融资产全资控股，而宁波金融资产的背后是宁波市财政局。换言之，此次要约收购宁波中百是太平鸟集团和地方国资联手在行动。两份定期报告显示，刚过去的两个季度里，公司前十大流通股东变化大。2017年第四季度，宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司与宁波鹏源资产管理有限公司等3股东新晋前十大流通股东。太平鸟汇力和鹏源资产系一致行动人，合计持有871.5万股，占流通股3.89%。而太平鸟汇力成立于2012年，系浙江鹏源供应链管理有限公司全资子公司。鹏源资产股东包括宁波新锋域投资管理合伙企业和太平鸟。加上未在前十大流动股东中的张江平,要约收购书披露前，太平鸟集团已经浮出水面。