晨报记者 韩益忠

昨日开盘受美股大跌影响，A 股集体低开，沪指弱势低位震荡，蓝筹股表现疲软，创业板则震荡上行，国产软件、5G、生物制药等板块涨幅较大。

总体上，大盘处于对前一交易日大幅拉升后的消化确认，技术上仍然处于强势。后市能不能形成较为集中的热点并持续温和放量，将成为行情能否进一步推升的关键。

电子政务市场潜力大

去年我国电子政务市场的规模超过了2700亿元，同比增长16%，电子政务对产业发展的拉动作用，特别是带动了软件业，包括办公软件、操作系统、安全软件等产品的销售超过了370万套，一批年均营收超过50亿元的系统集成服务企业成为行业发展的主力。政务的云平台、政务大数据等新业态快速演进，并催生了新的增长点，电子政务已经成为拉动我国电子信息产业快速发展的重要领域之一。

未来，工信部将推动出台新时代软件产业的支持政策，发挥软件定义赋能的技术优势，推动、推广数据资源的确权开放和流通，持续释放数据红利，培育信息技术的大企业。

芯片国产替代企业热

截至4月24日，有324家A 股公司发布上半年业绩预告，预喜比例超过74%（包括预增、略增、扭亏等）。其中，钢铁、有色金属、化工三大行业预增比例居前，显示供给侧改革效果得到延续； 在其他细分领域，芯片半导体和锂电池产业链相关公司业绩增长动力强劲，如新纶科技、紫光国芯、雅克科技、威华股份、江特电机、星源材质、雅化集团等。

另外，与北斗导航、5G相关的公司，如合众思壮、日海通讯、奥维通信业绩增速也较明显。随着这次中兴通讯事件的持续发酵，我国智能安全芯片设计技术和生产能力会不断增强，国产芯片企业将逐步成为市场主力，未来智能终端及物联网领域的需求将带来更大发展空间。

上升趋势行情在演变

很多人对周二股指的大幅反弹认为是重要会议刺激的结果，这当然有一定道理，但笔者不完全认同这一理由。

此前笔者反复强调目前的走势与去年5月中下旬走势十分相似，很有可能多头会在这里构筑复合底部，而事实上，MSCI正式纳入A股在即，北向资金已经十分活跃，特别是4月以来，北向资金净买入金额明显增加。统计数据显示，4月18日，借道沪股通和深股通的北向资金净买入72.2亿元，创下2017年10月10日以来的新高。

相关统计数据也显示，今年以来，北向资金日均成交额约为189亿元人民币，相比去年96亿元的日均成交额大幅上升。这么多资金悄悄入场，他们想干什么？当然不是为了给大家抬轿子来的，看看这两天个股的全面复苏，就应该明白了：上升趋势的行情正在演变之中，尽管不温不火，但真真切切有了赚钱效应。