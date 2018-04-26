操盘工作室-变脸痼疾

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

临近A股年报披露尾声，上市公司业绩“变脸”再度进入高发期。截至本周一，沪深两市已有245家上市公司发布了2017年度业绩预报或快报的修正公告，其中向下修正业绩的公司达165家，这不啻是对投资者搞了一次突然袭击，令小散很受伤。

“4月19日晚间，坚瑞沃能发布2017年业绩修正公告显示，公司预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润亏损约36.89亿元，而此前坚瑞沃能在披露的业绩快报中指出，预计公司2017年的归属净利润盈利约5.22亿元。由盈利转为巨亏，坚瑞沃能前后的业绩变动超过了800%。”高智说。这跟好运营业部集体踩上盐湖股份这颗“地雷”颇为相似。去年底，机构出的研究报告还说盐湖股份“电池级碳酸锂市场价格大约在14万元每吨左右，预计毛利水平大约能够维持在60%以上，有望显著改善公司盈利能力”，可是等公司年报一公布，盐湖镁业金属镁一体化项目、海纳化工PVC一体化项目因部分在建工程转固、利息费用化、折旧增加导致亏损持续扩大，分别亏损31.98/15.6亿。这种突然公布业绩大滑坡的举动绝不是偶然的，大多数与此前虚假陈述有关。要解决业绩“变脸”痼疾，除加强行政监管外，拓宽中小投资者的维权路径也是当务之急。

“报告，我昨天也踩雷了，我买进了光启技术，昨天它公告说公司一季度实现营收9372万元，同比下降12.28%； 净利1208万元，同比下降37%。”娇娇哭丧着脸道。

“事实上，除了各种客观因素影响企业对业绩变动的判断外，个别企业业绩变脸背后的‘猫腻’同样值得关注，不排除有上市公司与机构配合，故意释放利空以捡取便宜筹码。”郁教授提醒说。对于那些因为客观原因造成的业绩预测失真，监管部门可以不问责，但对一些铤而走险的、明知故犯的公司，则要通过进一步增加企业的违规、违法成本来加以震慑和约束。

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