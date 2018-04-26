原油期货上市满月 成交量突破66万手

记者 韩益忠

晨报讯 原油期货自3月26日在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心（下称上期能源）上市以来，市场整体运行平稳，成交量和持仓量均稳步增长。市场普遍认为，上期原油期货与WTI和Brent 原油期货形成了良好互动关系。

截至昨日收盘，原油期货总成交量66.71万手（单边）、成交金额2835.86亿元（单边），日均成交3.18万手（单边）、日均成交金额135.04亿元（单边）、日均持仓6035手。市场各方积极参与，投资者结构良好，境内外大型石油、化工企业、大型贸易商、各类投资公司及个人客户等均有参与原油期货的交易。国内企业与境外企业签订以上期原油期货价格为计价基准的现货合同。

据了解，上期能源已完成了香港地区注册，取得了ATS资质，这为境外交易者和境外经纪机构直接参与原油期货交易提供了合法便捷的渠道，新加坡注册工作也在积极推进中。随着原油期货的稳步发展，预计境外投资者参与数量和程度会逐渐增加。

下一步，上海期货交易所将在证监会的领导下，不断完善制度强化监管、加强投资者教育，促进期货市场平稳运行，做好原油期货品种培育和市场推广工作，扩大期货市场对外开放，助力上海国际金融中心建设。