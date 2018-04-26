兴全基金 程亮亮

上涨之时兴奋，乐观得无以复加，还会有新高；

下跌之时沮丧，悲观如世界末日，还会创新低。

于是有了我们经常见的追涨杀跌！

这一切都是情绪化在作祟。为何我们明明知道不可为，却偏偏经常在犯这种错误呢？因为人类能存活发展至今，一直都十分倚重的经验主义。

在蛮荒时代，人类所面临的生存环境是相当艰难的。凶禽猛兽，恶劣天气，粮食短缺，如此种种，而同时我们的祖先对世界的认知又相当有限，于是出现了一种最为简单，有效的方法。就是不断地试错，只要一种行为的短期结果是好的，就逐步将其长期化。

如果领地内来了一只老虎，它咬死了一个人，那么它就会去咬死更多的人；如果一种植物能够果腹且味道不错，那么去种植它就能养活更多的人。

不可否认的是，这种最简单原始的方式让我们的祖先能够繁衍至今，但是也给我们带来了一种难以抗拒的本能反应，就是短期有利就是对的，短期有害就是错的。当市场短期出现下跌之时，本能地认为会有更剧烈下跌，并搜集所有认为会继续下跌的信息来支撑自己的观点获得安慰、满足感，开始杀跌；当市场上涨时则同样满眼中都是乐观的因素，用目前的浮盈来等待“即将到来的新高”，继续追高。

有没有发现，这种情绪化的操作与我们所一直倡导的价值投资，长期投资完全是相悖的。过于重视市场短期的波动，让短期内的情绪所影响投资决策，就极容易陷入追涨杀跌的困境之中。让我们来看看投资界的大神们都是怎么看待情绪这一难题的？

彼得林奇说，投资者情绪转变之迅速达到令人难以置信的程度，甚至即使事实根本没有任何改变。投资者不断地在三种情绪之间变化：担心害怕，洋洋得意，灰心丧气。投资的窍门不是要学会相信自己内心的感觉，而是要约束自己不去理会内心的感觉。只要公司的基本面没有根本的变化，就一直持有你手中的标的。

巴菲特说，成功的投资不需要卓越的智商、不寻常的商业契机和内部消息，需要的是一个充满智慧的做投资决定的架构，并且不要把个人的情绪带到这个架构里。

本杰明格林厄姆说，无法控制情绪的人不会从投资中获利。

伯纳德巴鲁克说，多数投资者不是被市场打败的，而是被自己的情绪打败的。

“我认为奥马哈是一处更能使人心智健全的地方。我过去常常感到，当我返回纽约去工作时，哪里太多的刺激会使我终日心神不宁，只要你有常规量的肾上腺素，你就会对这些刺激产生不适，这样过一段时间可能导致疯狂的行为。”巴菲特为了避免自己被市场的情绪所影响，选择了长期在奥马哈这个小镇生活。

股神尚且如此，所以，在下次做投资决策之时，还是得先问问自己，“我情绪化了吗？”