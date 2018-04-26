一季报透露布局路径-公募基金整体加仓成长股

晨报记者 李锐（基金主笔）

大盘蓝筹股风光依旧？成长股的春天到来了？随着一季报的完整披露，公募基金后市投资布局逐渐露出端倪，与之前的市场预测基本一致，公募基金在一季度整体减持了金融、白酒等大盘蓝筹板块，而整体加仓成长股，尽管这个数据可能会有偏差，但仍能给投资带来参考意义。

大盘蓝筹板块遭遇减持

单从今年一季度的A股表现来看，大盘蓝筹板块的多次剧烈调整，就已暗示了机构的调仓行为。一季报统计显示，在一季度减持的前十大个股中，金融和白酒等消费股多达8只。

具体来看，2018年一季度基金减持最多的十只个股依次是五粮液、伊利股份、新华保险、中国平安、中国太保、平安银行、信维通信、泸州老窖、老板电器、中国铝业。单从这份名单不难看出，上述个股多为市场大盘蓝筹股，并在去年有着不错的行情表现，一度受到市场追捧。

其中，五粮液被减持市值高达101.74亿元，重仓基金个数从去年底的430只降到了239只；其余9只个股被减持市值在16亿到80亿之间，其中中国铝业几乎被基金全数清仓。

整体而言，据广发策略团队统计，今年一季度基金对主板、沪深300的配置比例在连续6个季度提升后首次回落，主板配置下降5%至62.4%，上证50的配置比例也下降4%至18.4%。

当然，从重仓股的排名来看，中国平安、贵州茅台、伊利股份、五粮液、招商银行等大盘蓝筹股依旧位列公募基金前十大重仓股，而上述减持行为，有可能是对去年积累较大涨幅后的落袋为安。

成长股再受青睐

就在大盘蓝筹股遭遇减持的同时，部分成长股开始受到青睐，从而成为这次调仓的买入者。数据显示，从一季度基金增持前50大重仓个股所属行业来看，主要集中在医药和计算机这两大偏成长风格的板块。

其中，属于医药行业的有11只，包括乐普医疗、爱尔眼科、泰格医药等；属于信息技术行业的多达18只，包括东方财富、网宿科技、浪潮信息等。另外，作为新能源汽车产业链上游的有色金属也是基金一季度重点加仓的方向，天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业均在前50大增持个股之列。

具体而言，从基金持有重仓股市值变化情况看，一季度基金增持最多的个股为恒瑞医药，共有195只基金重仓该股，增持市值为40.95亿元，占该股流通股比例的2.94%。今年一季度该股上涨了26.14%，4月以来截至24日下跌了2.6%。紧随其后的是中国石化、天齐锂业、东方财富、乐普医疗，这些公司的基金增持市值在25亿到37亿之间。

除了对具体个股的大幅加仓外，基金在一季度对创业板和中小板的整体配置比例也有所提升。据广发策略团队统计，今年一季度基金对创业板的配置在连续6个季度下降后首次回升，由2017年四季度的9.9%上升至今年一季度的13.9%，回到超配状态；对中小板的配置，也在连续7个季度配置下降后首次回升，配置比例从2017年四季度的22.9%上升至今年一季度的23.7%。

基金公司调仓出现分化

而从公司层面来看，公募基金一季度调仓出现明显分化，其对蓝筹股的喜好出现不同。

其中，中银基金、南方基金和建信基金同时加仓金融股。中银基金在一季度的持仓，最主要的变化在于银行股方面。旗下基金明显增加了对建设银行、工商银行和农业银行的配置；对于前十大重仓股的其他个股，变化不大。

南方基金在一季度重点加仓了银行股中的兴业银行、招商银行；而对贵州茅台、伊利股份则进行了减持。建信基金在一季度同样偏爱加仓金融股，其中包括中国平安、农业银行。其次，旗下基金前十大重仓股同样加多减少，仅对贵州茅台进行了小幅减持。

同时，华夏基金、广发基金、招商基金则减持了金融股。华夏基金在一季度的变动比较明显——旗下基金对招商银行、伊利股份、民生银行)、交通银行等多只个股均有明显减持； 而对五粮液、泸州老窖则进行了增持。广发基金如果从一季度前十大重仓股来看，减持了中国平安、五粮液； 较大幅度地加仓了金风科技、保利地产和三安光电。今年一季度，招商基金明显减持了券商股，其中包括中信证券、海通证券；而在加仓方面，前十大重仓股的整体加仓幅度都不大。

此外，易方达、嘉实、博时等都有不同动作。从易方达旗下基金的前十大重仓股来看，基本上都是以蓝筹个股为主，也大多在一季度进行了加仓。今年一季度，嘉实基金旗下基金的前十大重仓股，均有比较明显的加仓。其中，加仓数量最多的为格力电器、隆基股份、海螺水泥。而博时基金的一季度前十大重仓股与其他公募相比，有比较明显的不同。其大幅加仓了中国石化、太阳纸业、葛洲坝等个股； 减持的则主要是东方航空、中国巨石。

后市青睐成长股

对于后市，多数基金经理青睐成长股。，国联安远见成长拟任基金经理王超伟认为，未来一到两年有这样四条投资主线，一是技术升级、二是制造升级、三是需求升级、四是消费升级。他同时强调，由于需求升级和消费升级相关产业波动较小且增长确定，更倾向于后面两点。个股方面，他建议今年的配置应该以抗跌的板块配置为主，比如银行股等。同时较为看好的医药股，虽然现在估值相对较贵，但是从长期来看，机构投资者对于医药股抛盘的可能性不会太大，所以医药股相对既有上涨的空间，又有抗跌的能力。

海富通总经理助理王智慧表示，近期市场波动较大，从估值结构来讲，当前主要看好两端，低估值价值蓝筹和成长预期较好的细分龙头。低估值价值蓝筹主要可把握银行、地产、高端品牌消费龙头，而在成长类板块方面，结合补短板、支持鼓励独角兽企业上市、中美贸易争端痛点等角度，芯片、计算机、军工等行业在今年值得持续挖掘，新能源板块、风能、太阳能等相关产业或将受益。

此外，国寿安保基金也表示，A 股阶段性悲观预期缓解，中期看消费升级和高端制造，二季度整体压制因素仍未显著消除，判断市场转向为时尚早。行业配置上，我们认为短期部分超跌消费和金融行业将有所反弹，中期消费行业仍有机会,但较2017年需下调预期收益率，另外继续推荐进口替代领域,如国家支持的自主创新板块。