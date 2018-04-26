银行上调大额存单利率

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

在央行放开大额存单利率浮动上限后，各家银行发售大额存单以及上调其利率的积极性增加。4月份以来，为吸引存款，多家银行上调了大额存单利率水平。分析人士认为，通过对大额存单的争夺，可以侧面反映出银行揽储能力呈现出明显的分化态势，中小银行竞争加剧。

基准利率最高上浮55%

央行放开大额存单利率浮动上限后，各家银行发售大额存单以及上调其利率的积极性增加。据融360监测，中国银行、农业银行等大行以及部分城商行随即上调了大额存单利率。目前两年期、三年期、五年期大额存单利率分别较普通定期存款利率高51、70、83个基点，较2017年底的大额存单利率分别上调了9个、13个、14个基点。

记者注意到，各家银行大额存单的利率还会随着金额的增加而增加。比如招商银行，最新发行的一期大额存单，分为三个档次：20万以上三年期利率3.85%、50万以上三年期利率3.99%、100万以上则是4.13%。相当于分别可上浮40%、45%和50%。

部分城商银行的大额存单利率更高，近日，长江商业银行发行的大额存单，三年期利率达到4.2625%。算下来相当于是基准利率上浮55%。

大额存单优势渐显

大额存单是指由银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证，个人投资者认购门槛为20万元。大额存单和普通银行理财产品最大的区别在于，大额存单属于一般性存款，因此受到存款保险制度的“保护”，是保本保息的，而理财产品则不属于此类。随着资管新规即将落地，未来保本型的理财产品将会越来越少，浮动收益的产品现在虽然不少收益率可达到5%左右，但是并不保本，仍存在风险。

数据显示，大额存单的利率全部较基准利率上浮30%以上。而普通定期存款仅有一半较基准上浮30%，前者的优势明显。尤其是期限越长，二者的利率相差越大。以三年期存款为例，普通存款一般较基准利率仅上浮30%，利率为3.575%，而大额存单如果利率上浮52%的话，三年期年利率高达4.18%。这意味着，存三年100万元大额存单，累计收益可达12.54万元，比普通三年定存多出18150元。

存款利率上浮是趋势

记者注意到，近期，利率市场化改革再现强烈信号。日前在博鳌论坛上传出消息，央行拟允许商业银行适当提高存款利率浮动上限，按银行的规模分批进行。但是，近期并不会完全放开存款利率，而是将大行、股份制银行和城商行、农商行的大额存单利率浮动上限分别由之前的1.4倍、1.42倍、1.45倍调整到1.5倍、1.52倍、1.55倍。预计这是放开存款利率的第一步，接下来还会循序渐进的放开存款利率。

“在目前人民币存款增速持续下滑、银行揽储压力巨大的环境下，放开存款利率上限的效果可类比于加息，它有助于增加储户的存款收益，提升存款产品相对于货币基金和理财产品的竞争力，从而让银行更好的降低负债端压力，平稳综合揽储成本。短期内对提升人民币存款增速具有一定的刺激作用。”融360分析师认为。

业内人士表示，大额存单利率上调，应该就是存款利率逐步放开的第一步。接下来，可能各家银行普通类型的存款，利率也会逐步上浮。这也折射出现在银行的揽储压力，尤其是一些中小银行揽储的压力比较大，所以他们更倾向于采用优惠利率吸引储户，这对于储户来说是一个好事情。