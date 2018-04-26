交行信用卡打破权益限制瓶颈

晨报记者刘志飞报道 4月24日，交通银行在上海召开发布会，宣布Youth Elite 优逸白金信用卡正式上线。该卡打破业内同类产品“多限制，少权益”的瓶颈，提供切合年轻精英的实在保障。

据了解，此次优逸白金信用卡的上市整合了交通银行信用卡服务高端和年轻两大客群的丰富经验与产品内核，向新一代的年轻精英推出全新的生活方式。首批上市的有银联优逸白金卡、万事达优逸环球卡、银联Kindle优逸白金卡和万事达Kindle优逸环球卡四款产品。

针对用户最关心的权益问题，交通银行信用卡打破业内同类产品“多限制，少权益”的瓶颈，提供切合年轻精英的实在保障。据了解，持卡人可享受最高30万元消费信贷额度，境外取现零手续费，多币种消费零汇兑手续费。同时，优逸白金卡也保留标准白金卡的标志性权益。持卡人可凭积分兑换五大航空里程，享受境外机场贵宾厅服务，以及指定五星酒店下午茶或自助餐买一送一等优惠权益。另外，作为年轻人专属的白金卡，优逸白金信用卡向线上线下丰富的消费场景不断下沉，和众多年轻人热衷的品牌展开跨界联合。持卡人可通过“买单吧”APP以5积分抢兑Kindle Unlimited亚马逊电子书包年服务。