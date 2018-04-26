惨遭乙级队逆转 申花足协杯一轮游

晨报记者 甘慧（南通如皋4月25日电）

足协杯卫冕冠军绿地申花，竟然在新赛季足协杯的首次亮相中被乙级队南通支云击败，2∶3的比分，也让申花的卫冕之路戛然而止。

比赛开场之后，南通支云就创造出了多次得分的机会。虽然，上半时，申花抓住了两次机会，由高迪、王赟破门得分，但并不能掩盖球队的不佳表现。

15分钟的中场休息，申花并没有清醒过来，反倒更是如梦游一般。整个下半时，除了开始阶段高迪的一脚射门打在对方门将的身上，再没有像样的进攻。南通支云倒是打得有声有色，甚至还在5分钟内两度敲开了申花的球门，将比分扳平。

两个失球并没有敲醒申花，全队继续着低迷的表现，传球失误不断，进攻组织不力，防守漏洞百出。在第85分钟，南通支云给了申花致命一击。朱峥嵘右路出球，任兴隆跟进推传到中路，无人看守的季俊中路轻松推射，将比分改写成了3∶2领先。此时的申花已经完全乱了方寸，即便补时有4分钟之久，但是在急躁的心态下已经难有作为，最终申花在两球领先的情况下被对方3∶2击败，爆出了本赛季足协杯开赛以来最大的冷门。

赛后，主帅吴金贵指出，体能是球队目前面临的一大问题，不论是足协杯还是上一场联赛都是如此。最后吴金贵也向球迷表示了歉意：“这样的比赛失利出局了，尤其我们去年是足协杯的冠军，对我们来讲，非常对不起到场的申花球迷，我们要向他们说一声，辛苦了，非常抱歉。”