斯巴达勇士赛在沪举行

晨报记者甘慧报道 4月21日至22日，2018英菲尼迪斯巴达勇士赛再次降临上海森兰绿地，本站赛事共吸引了超过6000位中外选手的参与。在经过几个小时的精彩角逐后，来自俄罗斯的 Sergei Perelygin凭借52分24秒的优异成绩获得男子精英组冠军。女子精英组的挑战也非常激烈，来自法国的 Myriam Guillot-Boisset在众多精英组女子选手中脱颖而出，以1小时零1分41秒的成绩获得本站女子精英组冠军。

2018年，英菲尼迪斯巴达勇士赛还将有超过18场赛事陆续上演，下半年，超级赛与其他世锦赛分站赛也将持续进行，各位蠢蠢欲动的勇士，千万别错过。5月19日、20日北京站成人赛，6月3日北京站儿童赛，6月30日和7月1日青岛站成人赛（世锦赛分站赛）正在报名中。