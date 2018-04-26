宝龙美术馆举办“大雅宝胡同甲2号”展-推开“文化大宅门” 过一下“有意思的生活”

晨报记者 詹皓

4月28日至6月28日，由李可染艺术基金会和上海宝龙文化发展基金会联合主办的“大雅宝胡同甲2号——二十世纪中国美术的传奇”展在宝龙美术馆展出，通过详实的文献资料，讲述二十世纪中国美术史上重要的一页，为回溯那段辉煌的历史提供了鲜活的文化现场。展览曾在香港和深圳展出，此次来沪为第三回巡展，除了讲述文化大宅门故事之外，更有当年曾在大雅宝胡同甲2号居住的名家大师齐白石、徐悲鸿、李苦禅、吴冠中、黄永玉等的大量原作，以及“画二代”们的精品画作展出。



他们曾为新中国设计形象

据本次展览策展人、李可染之子李小可介绍，1949年之后，大雅宝胡同的艺术家们，在中央美院的教学工作之余，很多都参与到为新中国设计形象的历史性工作中。美术家张仃，其艺术风格被称为“毕加索加城隍庙”，他与邻居、青年油画家周令钊一起组成国徽设计小组，还参加了天安门城楼上第一枚国徽悬挂的仪式。开国大典前夕，年仅30岁的周令钊和夫人陈若菊一起，共同绘制了新中国第一张天安门城楼上的毛主席像。

在人民英雄纪念碑的建造过程中，大雅宝胡同的艺术家又聚集在了一起。油画家董希文负责浮雕《武昌起义》的起稿，雕塑家邹佩珠负责手绘制图，邻居滑田友则完成了浮雕《五四运动》的创作，木刻家彦涵设计了浮雕《胜利渡长江》。后来，油画经典《开国大典》也诞生在董希文位于大雅宝胡同的小画室里。

那是“一圈有意思的生活”

大雅宝胡同总是充满了欢笑声。艺术家的孩子们每天在一起哄闹，大人们则在一块儿聊天，上班同行，在家谈艺，院子里几十口人像是一大家子。只有在这样的环境中，李可染可以时常征询董希文对自己作品的看法，黄永玉能和李可染一起去拜访齐白石。大院里的人可以看李苦禅耍大刀，听李可染拉二胡，听黄永玉拉手风琴，听邹佩珠唱京戏。

几十年后，黄永玉回忆道：“‘大雅宝胡同甲2号’不是一个画派，是一圈人，一圈老老小小有意思的生活。”

虽然这几十位艺术家有着各自不同的艺术道路和观点，却互相尊重、理解，他们一起创造了二十世纪中国美术的辉煌。而大雅宝胡同的精神气质也经由他们下一代不断传承、发扬。

“文化大宅门”的由来

大雅宝胡同甲2号是北京东城区的一处大杂院，最早为徐悲鸿重组北平艺专时的教师宿舍，后改为中央美术学院的家属院，这里曾住过叶浅予、戴爱莲、滑田友、李苦禅、李可染、邹佩珠、董希文、张林英、李瑞年、王朝闻等几十位中国近现代美术史上的名家大师； 而诸多在美术史上堪称经典的画作，都诞生在这里。大雅宝胡同甲2号由此成为一座“文化大宅门”。