女团是一个时代的女子图鉴

韩松落

女团青春成长节目《创造101》开播，来自全国457家公司和院校的13778位候选人，竞争A班的11个席位，女团发起人黄子韬与实力导师团为选手给出指导。可以想见，这或许是2005年那届“超女”之后，又一场和女孩们有关的盛事，将又有一批年轻女孩出头，凭借天赋改写命运，她们之中必然有未来的李宇春、张靓颖、尚雯婕，也会有未来的S.H.E和Twins，或者“青春美少女”。

我们为什么喜欢看女团？因为——一个漂亮的人站在那里，就是一个漂亮的人，但两个漂亮的人站在一起，立刻有一种风助火势、火助风威的感觉，会获得1+1＞2的效果，如果是好几个漂亮的人在一起，那会照亮一整个场子。但这并不是我们喜欢女团的全部理由。我们喜欢，是因为女团比单个的女子偶像更能说明一个时代的潮流风尚和审美取向，女团，就是一个时代的女子图鉴。

上世纪八九十年代，港台地区有大量女团，“少女队”、“红唇族”、“忧欢派对”……都曾给我们留下深刻印象，其中的成员单飞之后，也都很有成就，例如徐若瑄、伊能静、方文琳。内地迅速跟进，“青春美少女”等等，但始终没有出现深入人心的存在。2000年之后，香港有了Twins，台湾有了S.H.E，但内地始终空缺真正的偶像组合，尽管“青春美少女”依然存在，我们在网易云音乐上搜索女子组合，能搜索出几百个，但直到SNH48出现，并且摸索出成熟的运营方式，才渐渐回暖。

为什么说女团是时代的女子图鉴呢？女团所代表的不是一群人或者一层人的审美取向，而是整个时代的取向，一个组合里有各种类型、各种气质的女孩，以便最大限度地吸取人们的喜爱。就像S.H.E，有甜美的，有男孩气的，有洒脱的，三个人各司其职，而她们三个人混合在一起的气质，又能让更多人倾倒。

内地的女团，之所以在很长时间里陷入困境，是因为成员的形象设定不够合理，千人一面，或者不能体现当时人们对女性的期待。大家看女团，其实不是为了看三个或者六个一模一样的姑娘，而是看一群性格各异、各具风采的女孩站在一起，只有这样，她们才能实现1+1＞2的溢出效果。《创造101》则最大限度地保留了女孩们的个性。首先，来参赛的女孩们已经旁观了娱乐圈很久，对女团的设定有心得，她们很懂得呈现自己的差异性；节目主办方也很懂得尊重她们的差异性。她们的装扮、才艺和个人表达，清清楚楚地呈现着我们这个时代女孩的所思所想。

不管最终选出来的是谁，一场女团盛事，其实就是一场女子图鉴大展示。想知道我们时代女孩的面貌，不如静下来，看看这本图鉴的异彩纷呈。