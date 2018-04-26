《大河之舞》之后，“踢踏舞第一人”的《王者之舞》将上演-这一次将“踢踏舞队列”用到极致

晨报记者 邱俪华

5月3日至6日，以《大河之舞》和《王者之舞》横扫世界舞坛票房的迈克尔·弗莱利，将带领《王者之舞》的精英团队，在上海文化广场连演六场。在日前召开的媒体见面会上，十位《王者之舞》年轻舞王共同表演了精彩片段。而国内优秀的民族舞艺术家黄豆豆，也出席并和迈克尔就民族舞蹈的国际化、传统舞蹈的现代化进行了深入探讨。

“踢踏舞第一人”诚意献演

作为美国、爱尔兰两国总统共同认证的“踢踏舞第一人”，迈克尔一手创造了踢踏舞历史上两大经典舞剧《大河之舞》和《王者之舞》。他一方面将对爱尔兰历史与现实的思考融入舞剧，另一方面则引进百老汇先进的制作与舞美特效，实现了传统与现代的完美融合，彻底改变了爱尔兰踢踏舞的表演样式和风貌，使得踢踏舞成为了爱尔兰文化的新名片。

据悉，作为至今仍在吉尼斯世界纪录中保持单周收入最高的舞蹈演员，迈克尔·弗莱利周薪高达160万美元，而他所创造的《王者之舞》同样也在票房上成为业界传奇：南非、德国、澳大利亚等国家和地区历史上票房纪录最高的舞蹈节目，在伦敦阿森纳的温布利六万人体育场连续售罄21场。

与《大河之舞》相比，中国观众对于《王者之舞》还比较陌生。只因该演出每周运营费高达三百万美元，团队之前对于中国市场能否消化如此高的成本一直持保留态度。而长期运营《大河之舞》《泰坦尼克》等舞蹈的九维文化，始终努力想把这部巅峰巨作带入中国。最终，《王者之舞：危险游戏》也拿出最大的诚意，大大降低成本，终于促成了这次的中国之行。

非一般的舞蹈盛宴

看过了《大河之舞》，《王者之舞》有什么不同？

舞蹈编排方面，《王者之舞》大胆颠覆传统，融合了爱尔兰踢踏、美国踢踏以及许多非踢踏舞的元素。剧中，迈克尔·弗莱利所开创的“踢踏舞队列”将被用到极致，数十位舞者一起在台上起舞、整齐划一，将带给观众极其强烈的视听震撼。

音乐方面，极具创新意识的音乐人杰拉德·法希，把迈克尔·弗莱利精心打造的“神话”化成了丰富的旋律，创造了观众的第二视觉。除了传统的凯尔特音乐之外，更大胆引入更多现代音乐元素，如电子乐、爵士乐、摇滚乐等。音乐配合叙事而生，整个配乐充满好莱坞电影原声的特质，与舞蹈实现了高度统一，女性舞蹈时，音乐如羽毛掉落大理石；男性舞蹈时，音乐如山崩地裂般震撼。

视觉方面，《王者之舞》的服装设计颇为后现代，用鲜艳的大色块直接勾勒出相互对垒的两大阵营的特征。同时，大量金色的使用，使得舞台金碧辉煌，炫目多姿。

舞台设计方面，《王者之舞》则努力营造舞台效果，任何一道布景都顺应故事情节的发展而变换，将戏剧冲突、炫目舞蹈、灯光效果有机地结合为一体，体现出恰到好处的美感，巨型辐射平面屏幕、特效照明、超宽舞台设计、跳舞机器人等等，将带给观众看裸眼3D电影一般的体验。

作为中国演出市场二季度大戏，《王者之舞》 在上海演出之后，还将赴南京、苏州、广州、深圳巡演。