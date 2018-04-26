2018上海薰衣草节——献给申城百万家庭的真情厚爱

如果你想看大片大片延伸向天际的薰衣草，是去普罗旺斯、北海道还是伊犁？其实,不用跑那么远，在上海国际旅游度假区的莫斯利安香草园，5月19日至6月30日即将举办第三届上海薰衣草节。超过15万平方米的薰衣草花海配合玫瑰、万寿菊、苏丹凤仙花、四季秋海棠、蓝花鼠尾草、飞燕草等各国花卉在20万平方米的香草园里争奇斗艳。

据悉，由上海国际旅游度假区管委会主办的本届活动，还将在活动期间的每周末及六一儿童节、端午节以超好吃的亲子嘉年华形式与广大游客见面。除了置身花海美景外，游客还能体验现场丰富的亲子游艺项目，参加不同主题的手作互动课堂，观看主舞台的表演秀场，品味来自全球13个国家的特色美食和文化。

“紫色挚爱”助力打响上海服务品牌

4月26日是上海国际旅游度假区开放2周年，适逢中国改革开放40周年，浦东新区开发开放28周年。两年来，上海国际旅游度假区展现了国际化、品牌化的特色发展之路，文旅体娱等产业要素集聚，日益成为国内外游客来沪旅游度假的首选之地，也成为了上海市民及周边城市休闲度假的大热门。

值此春夏之交，为响应“全力打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌”的号召，上海国际旅游度假区管委会和申迪集团依托全新策划包装的2018上海薰衣草节，为百万家庭倾力打造又一张申城旅游名片。本届薰衣草节以传播“爱情”、“友情”、“亲情”和“温情”的正能量为主线，汇集了一批优秀的中国传统文化载体、创客要素以及中国智造产品，在逛花田、玩亲子、享美食、学科普的假日休闲互动中，让预计60万游客实地感受上海服务与上海文化的软实力；培植家庭和睦，社会和谐与文化自信的社会土壤。

据悉,本届薰衣草节还将以生态公益的形式关怀社会弱势群体,对70岁以上老人免票,向离退休人员提供优惠团购票,在儿童节当天接送在沪农民工子弟小学学生免费游园逛展等，以营造这座城市海纳百川、大气谦和、追求卓越、开明睿智的和谐氛围。



赏花逛园渐成市民周末休闲方式

五月是浪漫的季节，而上海的五月因为薰衣草的绽放更添了一抹紫色的芬芳。5月19日，上海薰衣草节即将隆重开幕，15万平方米的薰衣草迎风舒展，以耀眼的姿态恭候着游客们的光临。

莫斯利安香草园主要包括四个部分：薰衣草园、玫瑰园、大草坪以及香草小镇。一进入香草园，就会被一条缤纷多彩的“长寿之路”吸引，这条盘绕在园区内的长廊，由绿色植物装饰而成，随着地势的缓慢起伏，游客能获得完美的赏花角度。绘成这成片浪漫的是血统纯正的法国梅丽雅特薰衣草，也就是真实薰衣草。来到上海国际旅游度假区后，经过数年的筛选和优化，这些远道而来的紫色精灵已经适应了长三角的气候，在春夏之交的申城一展绰约风姿。

为了满足“拍照达人”们的取景需求，除百亩花海外，薰衣草园还设置了玫瑰花墙、花艺走廊、大型卡通玩偶等景观拍照装置，为各路摄影爱好者提供了一个周末“凹造型”的好去处。值得一提的是，今年的薰衣草玫瑰园还特地辟出一块好玩又“烧脑”的花田迷宫，让小游客们能结伴闯关做任务，从小培养方向感和百折不挠的进取精神。玩累了，大小朋友都可以驻足大草坪的主舞台，欣赏一场场由各路演艺团体带来的精彩演出。

五大活动区引爆一场亲子嘉年华

上海薰衣草节致力于丰富家庭周末的休闲方式，为有孩子的家庭装点特色共游场地。在占地2万平米的大草坪上，规划有海洋波波球、草原小霸星、科技智能馆、小能手Workshop、舞台娱乐区五大活动区域。小能手Workshop提供尤克里里弹唱、亲子手作烘焙、少儿打击乐体验、无人机科技模拟等内容，通过分享和操作，激发孩子的想象力。如果喜欢动物，还可以带他们去“萌宠农场”，与小矮马、羊驼、龙猫、兔子交朋友，让全家暂时忘却城市生活的紧张，回归自然。

好吃到停不下来的环球美食区

2018上海薰衣草节为市民们奉献的本场活动，主打超好吃的亲子嘉年华概念，在“吃喝”上颇费了番工夫。“美食放送局”地处草坪核心区，铺开一张点亮味蕾的世界美食地图。来自澳大利亚、加拿大、巴西、乌拉圭、阿根廷等国家的原产地进口牛肉，以草饲与谷饲划分，通过20余种技法烹饪30多个牛肉部位；20余家时髦美食展商也首次在线下推出爆款，夏季限定特饮、Ins 风集装箱快闪甜品店、品牌咖啡无敌景致餐厅、巨无霸汉堡等等。

据主办方介绍，本次薰衣草节门票即已于4月20日开售，携程网、驴妈妈，大麦、猫眼、摩天轮、父母邦、SmartShanghai等平台均将提供活动门票预售。

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