坚持网信事业正确政治方向

做好网信工作，坚持正确政治方向至关重要。

“要加强党中央对网信工作的集中统一领导，确保网信事业始终沿着正确方向前进。”在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记从党长期执政和国家长治久安的高度，深刻阐明了网信事业发展的一系列方向性、全局性、根本性问题，对加强党对网信工作的领导提出了明确要求，为新时代网络安全和信息化发展提供了根本遵循。

坚持正确政治方向，就要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把网络强国战略思想贯穿到网信工作各方面、诸环节。党的十八大以来，我们之所以能推动网信事业取得历史性成就，最根本的就在于有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有网络强国战略思想的正确引领。作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，网络强国战略思想是我们党不断推进理论创新和实践创新的科学成果。长期坚持贯彻、不断丰富发展网络强国战略思想，我们才能始终沿着正确方向推进网络强国建设。

坚持正确政治方向，就要加强党中央对网信工作的集中统一领导。实践充分证明，把网信工作摆在党和国家事业全局中来谋划，切实加强党的集中统一领导，网信事业发展就有坚强政治保证。这次深化党和国家机构改革，党中央决定把中央网络安全和信息化领导小组改为委员会，就是为了加强党中央的集中统一领导，更好发挥决策和统筹协调作用，在关键问题、复杂问题、难点问题上定调、拍板、督促。各级领导干部特别是高级干部要主动适应信息化要求、强化互联网思维，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力；各级党政机关和领导干部要提高通过互联网组织群众、宣传群众、引导群众、服务群众的本领。这样，我们才能把党对网信工作的领导更好落到实处、落到细处。

坚持正确政治方向，就要打造一支过硬的干部人才队伍。互联网管理是一项政治性极强的工作，讲政治是对网信部门第一位的要求。网信队伍要不断增强“四个意识”，坚持把党的政治建设摆在首位，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；要把讲政治、懂网络、敢担当、善创新作为重要标准，把好干部真正选出来、用起来，为网信事业发展提供坚强的组织和队伍保障。网信领域是技术密集型、创新密集型领域，必须聚天下英才而用之，让人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

当今世界，一场新的全方位综合国力竞争正在展开。能不能适应和引领互联网发展，成为决定大国兴衰的一个关键。加强党中央对网信工作的集中统一领导，确保网信事业始终沿着正确方向前进，我们就一定能构筑国际竞争新优势，在奋力推进网络强国建设中更好实现亿万人民的伟大梦想。