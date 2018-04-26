巍巍太行山，绵延八百里。太焦铁路穿山而过，蜿蜒在崇山峻岭之中。在大山深处的月山工务段，铁路依山傍沟，桥隧相连，山下沟壑纵横。这里山体为石灰岩结构，风化后的石头到雨季在雨水的冲刷下，极易掉落，给过往火车造成危险。因此，这里劳作着一群特殊的工人——捅山工，负责清除一块块影响火车行驶安全的危石。

太焦铁路月山段丹河铁路大桥 人民日报客户端 李龙伊 摄

据月山工务段月山桥隧车间主任赵云介绍，在上世纪八、九十年代，这里还有专职的捅山工，而现在捅山工一般由桥隧工兼任，日常工作是负责桥梁、隧道和涵渠的养护，到了春秋季节，他们便担负起清理松动石头、保障火车安全的职责。

工作时，捅山工们要爬上山顶，吊在悬崖上，测定危石以便及时清除隐患。由于捅山工的工作一般是高空作业，双脚踩在悬崖上，因此也被称为“峭壁上的舞者”。

时间紧，任务重，捅山工们每一次工作都是在和时间“赛跑”。清理危石的过程会给来往车辆带来危险，因此，每天早上的七点到九点，该路段没有火车通过，为清理危石工作留出了120分钟的“天窗”期。20多位捅山工必须在这段时间内，完成当天的危石清理工作，以免落石砸到火车，途中不仅不能换人，还要防止被头顶上掉下的石头砸伤，脚下稍不留神就会踩空，难度系数很高。

郑州铁路局供图

捅山工们一般住在山下，到作业处要走一个半小时。为了赶上七点到九点这宝贵的“天窗”期，工人们每天早上五点多就要从家里出发，开始一天的劳作。赵云说：“每座山进山的路都不一样，每天的路都不在一个位置。”这也给捅山工作增加了难度。

严格的时间要求，对捅山工们的身体素质是一种考验。赵云介绍，120分钟，完成一次悬崖往返，还要清理沿途危石，这就要求捅山工的体力必须要好，“上年纪的干不了，体力不支可不行。”

对体力的高要求决定了悬崖作业的捅山工们多比较年轻。他们不仅勤劳，而且热爱着这份工作。“90后”的张磊就是一名年轻的捅山工，在班组内年龄最小。

捅山工作一靠体力，二靠胆量。回忆起第一次捅山的场景，张磊描述，“刚开始感到好奇、刺激，脚蹬着峭壁岩石一步步往下摸，摸到半空时就开始紧张了，抓着绳子不敢松手。”来回走了两三趟之后，张磊对攀爬、脚底悬空不再感到害怕。

张磊家里，祖孙三代都是铁路工作者，他父亲和他一样，也是一名捅山工。他说，自己从小对铁路有一种特殊的情怀，更崇拜当过捅山工的爸爸。

“我喜欢这份工作。”张磊骄傲地说。

月山工务段每年要组织30多次的集中捅山作业，检查100多个山头，有100多名像张磊一样的捅山工，将青春奉献在大山里。