4月26日是我国原油期货上市“满月”的日子。1个月来，市场运行情况如何？数据表明，自3月26日原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心（下称“上期能源”）上市以来，市场整体运行平稳，成交量和持仓量稳步增长。市场普遍认为，上期原油期货与WTI（美国西德克萨斯中间基原油）、布伦特原油期货形成了良好互动关系，价格上保持了良好的相关性，价格波动方向和波动性也基本体现了一致性。

截至4月25日收盘，原油期货总成交量66.71万手（单边）、成交金额2835.86亿元（单边），日均成交3.18万手（单边）、日均成交金额135.04亿元（单边）、日均持仓6035手。市场各方积极参与，投资者结构良好，境内外大型石油、化工企业、大型贸易商、各类投资公司及个人客户等均有参与原油期货的交易。

证监会副主席方星海表示，原油期货交易为金融市场对外开放积累重要经验。推出原油期货，最主要的考虑就是要让其成为一个真正国际化的品种，让国际投资者可以非常方便地参与。

1个月以来，原油期货市场整体运行平稳、流动性良好，成交量预计持续放大。在原油期货上市首日，海通期货成功完成首笔原油期货结购汇业务。海通期货总经理吴红松表示，原油期货的推出，对促进我国资本市场进一步扩大对外开放具有重要意义。

南华期货总经理罗旭峰表示，海外投资者对中国交易所的交易规则、品种合约、合约细则以及市场状况等都有一个学习过程。因此，一些海外原油客户目前还在积极观望，希望等做完第一次交割之后，合约走过一个循环再入场。原油期货第一个合约是1809，将在8月底到期，9月交割。可以预判，届时会有一个海外客户集中入场集聚期，“这是一个逐步渐进的过程，未来充满希望”。

银河期货原油事业部总经理叶念东表示，从国际经验看，原油期货要发挥作用需要一个漫长过程，不过，我国是世界上最大的原油进口国和第二大原油消费国，可使这个过程缩短。建议下一步交易所多培育产业客户进入市场。在交易规则细节上还可以做一些有针对性的改进，不断完善。

据了解，上期能源已完成了香港地区注册，取得了ATS（自动化交易服务）资质，这为境外交易者和境外经纪机构直接参与原油期货交易提供了合法便捷的渠道，新加坡注册工作也在积极推进中。随着原油期货的稳步发展，预计境外投资者参与程度会逐渐提高。

国际能源界与金融界也高度关注我国原油期货市场。石油输出国组织（OPEC）在月度报告中指出，中国原油期货7个可交割品种的密度和含硫量均高于布伦特原油和WTI原油，这意味着上海原油期货对于该地区来说可能是“更加有用”的油价基准。

目前，已有国内企业与境外企业签订以上期原油期货价格为计价基准的现货合同。比如中国石化全资子公司中国国际石油化工联合有限责任公司（联合石化）与壳牌公司签署了原油供应长期合约，从2018年9月份开始，壳牌供应联合石化的中东原油将以上海原油期货作为计价基准。联合石化和壳牌的远期贸易合同以上海原油价格作为参考价，充分说明原油期货为实体经济服务的功能在逐步发挥。（经济日报-中国经济网记者 祝惠春）