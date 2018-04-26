“平语”近人——习近平这样要求保护知识产权

【编前语】4月26日是“世界知识产权日”。关于知识产权保护，习近平有过很多重要论述。新华社《学习进行时》今天推出文章，为您梳理。

加强知识产权保护

加强知识产权保护。这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。对此，外资企业有要求，中国企业更有要求。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲时指出

倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。

——2017年10月18日，习近平在中共十九大报告中强调

产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面。

——2017年7月17日，习近平主持召开中央财经领导小组第十六次会议时指出

完善立法、加强执法

今年，我们将重新组建国家知识产权局，完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲时指出

要完善知识产权保护相关法律法规，提高知识产权审查质量和审查效率。要加快新兴领域和业态知识产权保护制度建设。要加大知识产权侵权违法行为惩治力度，让侵权者付出沉重代价。要调动拥有知识产权的自然人和法人的积极性和主动性，提升产权意识，自觉运用法律武器依法维权。

——2017年7月17日，习近平主持召开中央财经领导小组第十六次会议时指出

抓紧修改完善相关法律法规，尽快完成促进科技成果转化法的修订，加快标准化法、反垄断法、公司法以及知识产权保护等方面的法律法规修订工作，研究制定商业秘密保护法、职务发明条例、天使投资条例等。

——2014年8月18日，习近平主持召开中央财经领导小组第七次会议时强调

完善司法人员分类管理、完善司法责任制、健全司法人员职业保障、推动省以下地方法院检察院人财物统一管理、设立知识产权法院，都是司法体制改革的基础性、制度性措施。

——2014年6月6日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议时指出

制定专门政策、加强制度建设

要加强集中统一领导，完善金融、财税、国际贸易、人才、知识产权保护等制度环境，优化市场环境，更好释放各类创新主体创新活力。要培育公平的市场环境，强化知识产权保护，反对垄断和不正当竞争。

——2018年4月20日至21日，习近平在全国网络安全和信息化工作会议上强调

要着眼国家战略需求，主动承接国家重大科技项目，引进国内外顶尖科技人才，加强对中小企业创新支持，培育更多具有自主知识产权和核心竞争力的创新型企业。

——2018年3月7日，习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时强调

开展知识产权综合管理改革试点，要紧扣创新发展需求，发挥专利、商标、版权等知识产权的引领作用，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，建立高效的知识产权综合管理体制，构建便民利民的知识产权公共服务体系，探索支撑创新发展的知识产权运行机制，推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效的体制机制。

——2016年12月5日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十次会议时强调

要加强知识产权保护，积极实行以增加知识价值为导向的分配政策，包括提高科研人员成果转化收益分享比例，探索对创新人才实行股权、期权、分红等激励措施，让他们各得其所。

——2016年5月30日，习近平在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上强调

要加大知识产权保护力度，提高侵权代价和违法成本，震慑违法侵权行为。党的十八届四中全会提出健全以公平为核心原则的产权保护制度，加强对各种所有制经济组织和自然人财产权的保护，清理有违公平的法律法规条款。这些要求要尽快落实到位。

要探索网信领域科研成果、知识产权归属、利益分配机制，在人才入股、技术入股以及税收方面制定专门政策。

——2016年4月19日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会时强调

要加强知识产权保护工作，依法惩治侵犯知识产权和科技成果的违法犯罪行为。

——2013年9月30日，习近平在主持十八届中共中央政治局第九次集体学习时强调

营造公开透明、高效平等的市场环境

我们鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。同时，我们希望外国政府加强对中国知识产权的保护。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲时指出

我们将继续推进外商投资管理体制改革，大幅减少外资准入限制，加强知识产权保护，营造公开透明、高效平等的市场环境。

——2015年11月18日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上发表主旨演讲时强调

中国利用外商投资政策不会变，我们会健全商业法治，保护知识产权，促进公平竞争。

——2015年10月18日，习近平接受路透社采访时表示

我们将及时解决外国投资者合理关切，保护他们的合法权益，努力营造公开透明的法律政策环境、高效的行政环境、平等竞争的市场环境，尤其是保护好知识产权，为我们同包括美国在内的世界各国开展合作开辟更加广阔的空间。

——2015年9月22日，习近平在美国华盛顿州西雅图市出席华盛顿州当地政府和美国友好团体联合举行的欢迎宴会并发表演讲时指出

中国政府将一如既往保护投资者合法权益，加强知识产权保护，为各国企业提供良好服务。

——2013年6月5月，习近平在致2013成都《财富》全球论坛的贺信里表示

编辑：方思贤