思利及人助学圆梦 无限极捐资60万助上海学子圆梦

2018年4月26日，无限极（中国）有限公司通过思利及人公益基金会捐资设立的“思利及人助学圆梦班”签约仪式在上海交通职业技术学院举行，共同帮助在该校品学兼优的贫困生完成高职教育。计划资助19名学子（其中10名学生为云南定点特招贫困生）在上海交通职业技术学院的“汽车运用与维修技术”专业完成三年的学业，资助总额达60万元人民币。

上海市教育委员会，上海交通职业技术学院，无限极（中国）有限公司，以及上海市人大、上海市侨联相关领导和师生代表50余人出席了本次签约仪式。

中国梦为广大国人、特别是青少年的个人梦想提供了广阔空间，同时为圆梦指明了方向。每个青春梦想都是中国梦的一部分，都应得到全社会的珍惜与呵护；每一个追梦旅程、每一份为圆梦付出的努力，都值得支持与鼓励。

支持教育事业建设，无限极从未甘于人后，更希望自己能有所作为。思利及人公益基金会成立之初，就将助学项目定为基金会建设的三大主要领域之一, “思利及人助学圆梦”项目是无限极（中国）有限公司通过思利及人公益基金会，开展的一个资助家境困难的有志青年接受高等职业教育的公益项目，为一群勇敢追梦的孩子插上腾飞的翅膀。该项目从2013年开始启动，目前在贵州、四川、河北、湖北、江苏、山东、湖南、黑龙江、云南、江西、吉林、山西、河南、浙江、甘肃、安徽、陕西、宁夏、新疆、广西20个省市的20所高校开班23个，受助学生949名。

在签约活动结束后的采访中，无限极（中国）有限公司区域总监许大晟先生对媒体记者介绍到：公司会在每学年持续关注学生的学习状况，同时还会成立“关怀小组”对受助学生定期的开展关怀行动；同时，后期学校与公司会一起带领受助学生参与社会公益活动，让学生学会如何回馈社会、帮助他人、传递爱心。

在签约仪式上，无限极联合上海市教委、上海市人大、上海交通职业技术学院郑重发布“梦想邀请函”。上海市侨联和上海市教委对思利及人公益基金会及无限极(中国)有限公司在积极推动当地职业教育方面的支持给予了肯定，并希望上海交通职业技术学院利用这笔捐赠资金培养出优秀的技术人才。

附：

【关于思利及人公益基金会】

“思利及人公益基金会”是无限极（中国）有限公司于2012年捐资2000万元人民币，由国家民政部批准成立的非公募公益基金会，致力于大众健康、扶贫助教和助弱赈灾三方面的公益行动。