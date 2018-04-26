《厉害了，我的国》引发大学生强烈共鸣

人民日报客户端-刘阳

视频来源：央视

纪录电影《厉害了，我的国》自3月2日上映以来，在全国各地掀起了一轮又一轮的观影热潮，观众持续的观影热情，让该片屡屡刷新纪录电影的市场纪录。3月中旬以来，中教华影“全国校园电影院线”分批次、分时段走进各地各校开展放映活动。全国各地大中小学师生自发走进影院，积极观影。广大师生观看影片后，纷纷为党的十八大以来中国取得的辉煌成就点赞，进一步坚定了师生争做时代新人、勇担时代使命的责任担当。近期，《厉害了，我的国》还将登陆爱奇艺、腾讯等商业视频网站。

截至目前，《厉害了，我的国》全国票房已突破4.74亿元，这是中国电影市场上纪录电影最好的票房成绩。同样值得关注的是，年轻人构成了《厉害了，我的国》的观影主力，数据显示，该片的观众中，20岁至29岁的观众占比为55.5%。

在取得市场成功的同时，这部影片也在公益放映中进一步释放其感染力和影响力。据了解，《厉害了，我的国》在全国各大高校放映期间，每场放映都座无虚席。放映结束后，师生们无不由衷地热烈鼓掌，有的场次掌声长达5分钟之久。

兰州大学哲学社会学院2017级硕士研究生李昊说：“影片中，国家基础建设蓬勃发展给我留下了深刻的印象，比如连通全国的高铁网络，这在前几年是想都不敢想的。这种巨大的成就给了我们坚定的信心和实力，我们也可以通过‘一带一路’帮助沿线的国家建设他们的基础设施，从而实现更高层次的、更大范围的国际合作，为构建人类命运共同体，做出更大的贡献。”

来自台湾、现就读于清华大学的罗鼎钧说：“《厉害了，我的国》用人民的视角表达出国家的强盛进步。”他说，来大陆这些年，他亲眼见证了大陆经济社会和人文建设的进步，这一切，都让他在看电影的同时感同身受。

北京市的一名普通教师，带着正在读初中三年级的儿子观看了电影，给剧组写下一封长长的信。她说，原本觉得在紧张准备中考的时候带儿子到电影院看电影是件奢侈的事，但就在看电影的过程中，她多次被眼泪模糊了双眼。“没有听到交头接耳的闲聊，没有听到‘咯吱咯吱’嚼爆米花的噪音，连几个学龄前的小朋友也异常安静。我想大家虽然没有交流，但都在以此向我们的祖国致敬，向总书记致敬，向所有为祖国建设奉献的人们致敬，也在向自己致敬。”

首都体育学院学工处一位老师道：“希望通过这种艺术的形式来讲中国建设发展中的故事，让广大青年学生，社会各界感受到祖国的强大和力量。今天在场大家都非常心潮澎湃、为祖国感到自豪，可以说这是一场深刻的思想教育和爱国主义教育。”

一些外国留学生在观看了《厉害了，我的国》之后，也为中国近年来的发展感到震撼。北京外国语大学乌兹别克斯坦留学生诗琳说：“这个电影非常好，很感人。它让我更直观地看到了中国近年来取得的巨大成就。我感到现在中国的就业前景非常好，很希望毕业后能留在中国发展。”

韩国留学生郑素寅和马来西亚留学生李瑾慧相约观看了《厉害了，我的国》，走出影院，她们感慨道：“就我们个人在北京生活的经验而言，中国科技的发展给我们的生活带来了太多便利。虽然这前也听说过一些，但真正到了北京才切身体会到，出门基本不用带钱包，手机扫一扫就可以解决生活中的各种问题，太令人惊喜了！”

更多学生观在看电影后表示：“作为新时代的青年人，我们应以影片中的青年楷模为榜样，夯实基础知识，提升创新思维与创新技能！”“此时此刻，我强烈地感受到了对祖国的认同感、归属感、安全感、自豪感。”“只要我们撸起袖子加油干，就一定能走好我们这代人的长征路！”

另据了解，《厉害了，我的国》将于近期登陆各大商业视频网站，全国网友可以在这些网络平台上免费观看到这部电影，进一步了解和感受党的十八大以来取得的巨大成就和习近平新时代中国特色社会主义思想。