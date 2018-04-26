习总书记考察长江”漫评①：共抓长江大保护 实现高质量发展

4月24日上午，习近平总书记从北京直飞湖北宜昌，考察新材料产业园，了解移民村发展特色产业情况，详细了解三峡工程各方面的情况。他在考察中强调，长江经济带建设要共抓大保护、不搞大开发，不是说不要大的发展，而是首先立个规矩，倒逼产业转型升级，在坚持生态保护的前提下，发展适合的产业，实现科学发展、有序发展，高质量发展。

从巴山蜀地到水乡江南，长江这一黄金水道贯通东中西，构成了全国经济版图的重要纽带。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在实现中华民族永续发展的高度，擘画长江经济带战略，把生态修复列为长江经济带建设的首要课题，中华民族母亲河永葆生机活力有了路线图、总抓手。新时代我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，习近平总书记对长江经济带在坚持生态保护的前提下实现科学发展、有序发展，高质量发展的新要求，为长江经济带发展划定了底线要求和高线目标，为长江沿线省市扫清了发展道路上的迷雾，也值得全国各省市深入思考和落实。

“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰”。生态保护，绿色发展，是高质量发展的应有之义，也是实现永续发展的根本支撑。以壮士断腕的决心化解落后产能、推动转型发展、提升自主创新能力，以久久为功的韧劲守住绿水青山、构筑生态文明新家园，一定能让长江经济带发展成为一条引领中国高质量发展的黄金经济带。（作者系中国现代国际关系研究院世界经济研究所张茂荣 漫画作者廖婷婷）