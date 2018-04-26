习近平总书记湖北之行第三天

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这是习近平总书记第二次召开长江经济发展专题座谈会，特意安排在了位于长江中游的湖北。上一次座谈会是2016年1月，在位于长江上游的重庆召开的。“共抓大保护、不搞大开发”的重大战略思想，就是在那次座谈会上提出的。

在今天的座谈会上，习近平总书记明确提出了推动长江经济带发展需要正确把握的5个关系：

习近平强调，加强改革创新、战略统筹、规划引导，以长江经济带发展推动经济高质量发展。

自主创新，是习近平在武汉调研的一个重点课题。



武汉科教优势突出，高等院校、国家级实验室、国家级工程技术研究中心、国家级企业技术中心在这里聚集。

1988年成立的东湖高新区，是首批国家级高新区。这里高新产业特色鲜明，有“中国光谷”之称。

26日上午，习近平先后来到位于东湖高新区的烽火科技集团有限公司和武汉新芯集成电路制造有限公司考察。

考察中，总书记反复强调的一个重要观点就是：核心技术必须掌握在自己手里，要摒弃幻想、自力更生。

烽火科技集团前身是武汉邮电科学研究院，是国资委直属企业。

2010年1月，习近平曾到烽火集团考察。转眼8年过去了，企业的科研经营取得了长足发展。

习近平对企业员工说，你们所从事的光通信行业很重要，要建设网络强国，需要你们加快脚步，更快地占领一些制高点。

习近平察看了烽火科技集团等企业最新的科研成果，再次强调：核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自身。他指出，过去在外部封锁下，我们自力更生，勒紧裤腰带、咬紧牙关创造了“两弹一星”，这是因为我们发挥了社会主义制度优势——集中力量办大事。下一步，科技攻关也要这样做，要摒弃幻想、靠自己。

习近平：科技攻关要摒弃幻想 靠自己（来源：央视新闻）

小小芯片，牵动国人。

当天上午，习近平来到武汉新芯集成电路制造有限公司，察看集成电路生产线，了解芯片全流程智能化制造和加快国产化进程等情况。

习近平说，实现“两个一百年”奋斗目标，机遇前所未有，挑战前所未有。所有关键岗位、重要产业，都要有一份责任感、使命感。每个人都要在各自的岗位上，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出贡献。

他还指出，武汉高校众多，很有发展潜力，人才在发展中起决定性作用，要把人才队伍建设好。

临近中午，习近平来到武汉市青山区工人村街青和居社区看望干部群众。

青和居社区所在地原为棚户区，2015年12月完成改造，目前是武汉市规模最大的公租房小区。

在反映棚户区改造变迁的小型展览馆里，习近平察看了棚户区实景还原和旧物展示。看着简陋杂乱的居住环境，总书记说：“是啊，当年就是这样！”

如今的青和居社区已是高楼林立、环境优美、配套齐全的现代化社区。习近平说，生活在今天这个时代，同几十年前相比，真是沧桑巨变，恍如隔世。

在社区便民服务大厅，75岁的吴传发老人见到总书记特别激动，他现场演唱了一首自己创作的“湖北慢板”，反映棚户区改造翻天覆地的变化，表达人民群众幸福不忘共产党的感恩之情。总书记称赞他唱得很有特色。

80岁的老奶奶喻望香告诉总书记，现在生活得很幸福，我要再活20年！习近平祝她健康长寿。

习近平：搞好社区 就是要把为民服务的各项工作做好（来源：央视新闻）

习近平对青和居社区开展的群众工作给予肯定。他强调，社区是基层基础，只有基础坚固，国家大厦才能稳固。中国共产党坚持以人民为中心发展思想，是为人民服务的政党。我们抓好工作就是要把人民群众大大小小的事情办好。为民的事无小事，大量工作在基层。党中央高度重视社区工作，我们要改革创新基层治理，提高治理能力，更好服务于人民群众。最关键是要发挥社区党组织的领导、引领作用，把社区建设好，把幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等目标实现好。

文字：霍小光

摄影：鞠鹏、谢环驰