LAFESTA全球首发北京现代携三大“新势力”领跑智慧新生活

4月25日，第十五届北京国际汽车展览会正式开幕。作为汽车行业2018年的首场盛会，主场作战的北京现代以“Connect To Smart Life”为主题，携全新的产品阵容，以及新设计、新能源、新网联三大“新势力”重磅参展，全球首发一款高性能魅力科技轿跑LAFESTA，首次亮相全新悦动RV。同时，还有“高性能时尚酷跑SUV”ENCINO，以 及 新 一 代ix35、全新途胜等全系热门车型共同闪耀北京现代展台，充分体现北京现代立足本土市场，全力满足用户需求的实力和诚意。

除了全新的产品阵容，在现代汽车和北京现代联合展台，通过新一代概念车型Le Fil Rouge、新一代氢燃料电池车NEXO、全新的智能网联技术等多项全球领先科技，着重展示了北京现代在新设计、新能源、新网联等领域的现代性和前瞻性。同时，北京现代展台还专门设置了趣味性十足的2018世界杯主题展区，传递出现代汽车和北京现代的年轻化品牌形象。

作为北京现代“质现代·智未来”全新品牌战略下的又一力作，LAFESTA的到来将丰富和完善北京现代产品矩阵，填补其在高性能运动轿车细分市场的空白。该款全新产品预计于今年下半年正式上市销售。

（黄静洁）