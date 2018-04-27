Polestar亮相并发布Polestar1零售价格

全新高性能电动车品牌Polestar 携首款车型Polestar 1亮相2018北京国际车展，并发布Polestar 1零售价格。这是继2017年10月Polestar在上海举行全球媒体发布和近期在日内瓦车展欧洲首次发布后，再次来到中国，并向中国公众首次展出旗下第一款车型Polestar 1。

“自3月份在日内瓦车展上向欧洲公众发布Polestar 1后，我们很高兴能够再次来到中国——Polestar品牌的关键市场之一，”Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath表示：“能够让北京的消费者近距离品鉴Polestar品牌和Polestar 1，感觉很棒！”

Polestar1的零售价格正式发布——中国市场为145万元人民币，欧洲为15.5万欧元，美国为15.5万美元，这让客户清晰了解到Polestar 1车型的市场定位。Polestar 订制租赁的详细方案将于稍晚时候公布。

2018年3月，Polestar 1已在18个国家向超过7000名意向客户开启了预订，使得他们能够配置车辆并支付订金以获取购车名额。

Polestar 1是一款“电动高性能混合动力”驱动的GT轿跑车，拥有600马力的最大功率和1000牛米的峰值扭矩，在纯电动模式下能够行驶150公里，是目前市场上纯电动模式下续航里程最长的混合动力汽车。 （邬思蓓）