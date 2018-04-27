奕泽IZOA开启预售模式

2018北京车展，在这场汽车圈内人人为之狂欢的饕餮盛宴前夕，备受瞩目的一汽丰田首款TNGA 丰巢概念下的SUV车型奕泽I-ZOA炫酷亮相，并以一场“酷’s 奕泽 LiveShow”的移动端线上活动，点燃了汽车市场，也瞬间点燃年轻消费者与奕泽IZOA粉丝内心的激情与肾上腺素！而线上形式丰富的互动体验，让更多消费者轻松愉悦地了解奕泽IZOA的个性设计和炫酷气质。

奕泽IZOA是一汽丰田首款TNGA丰巢概念下的SUV车型。TNGA丰巢概念是一个涉及的研发、设计、生产、采购等全产业链价值在内的创新体系，是面向未来开创的全新造车哲学，其目的就是要制造出让顾客说“WOW”的汽车。而奕泽IZOA正是这样一款专为时尚潮人、行随心动的个性派而打造的“新生代炫酷SUV”。

得益于TNGA丰巢概念架构最新研发的动力总成，奕泽IZOA 在动力性能方面爆发力十足，能够提供令人无法拒绝的驾驶乐趣。

奕泽IZOA搭载了有着“钻石动力组合“之称的 TNGA 首款Dynamic Force Engine 2.0L “喷气流控发动机”和10速“双传动”Direct Shift-CVT。其中2.0L发动机热效率高达40%，达到世界顶级水平，可迸发126kW 最大功率，峰值扭矩高达203N·m，带给消费者更好的加速体现和行驶体验。同时百公里油耗仅为5.7L，动力性和燃油经济性较海外版车型均有大幅提升。

此次活动奕泽IZOA还将开启预售，预订奕泽IZOA，更可享一汽丰田特别的安享管家“奕”计划，专为您提供解决“用车生活问题的锦囊”。这一全新的服务体系已经形成了以服务、安心二手车、纯牌零件／纯正精品、安心租车、AAA延保、AAA保险、贴心金融七大服务板块为主的“人·车·生活”的移动出行全场景呵护体系，为用户买车用车换车全程提供尊享级服务。

“新生代炫酷SUV”奕泽I-ZOA，作为一汽丰田年度战略车型，有TNGA丰巢概念加持，产品实力和高颜值在市场上已广受认可，未来必将在中国SUV市场开启一个炫酷的新纪元。 （刘淑清）