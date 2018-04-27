造车新势力抢滩北京车展

晨报记者 邬思蓓

造车新势力积极参与北京车展，对于产品较少乃至还没有量产车型的它们而言，参展的意义究竟是什么？是通过蹭热点引起行业的关注，还是在业界做出动静以便未来吸引资本的增加？

虽然这些造车新势力积极参与北京车展，但对于产品较少乃至还没有量产车型的它们而言，参加车展的意义究竟是什么，是通过蹭热点引起行业的关注？还是在业界做出动静以便未来吸引资本的增加？这些问题的答案，或许才是汽车行业对于当下新兴势力的最大关注点。

云度全矩阵产品北京车展演绎精彩“新π生活”

4月25日，云度π7全球首发暨云度全矩阵登陆北京国际车展，为现场观众带来了一场“新π生活 如7而至”的“汽车新生活”盛宴。作为云度全新旗舰产品的云度π7在车展上全球首发，以电动时代的领潮颜值、前瞻智能和舒享品质和“新π生活”的活力主张实力吸睛，勾勒出未来“汽车新生活”的极大魅力，成为本届北京车展的一大亮点。

作为 A+级都市豪华纯电SUV，云度π7诞生于云度汽车全新纯电动平台，是云度完全正向开发而成的一款旗舰产品。云度π7搭载L3级全套智能辅助驾驶系统，拥有高颜值、高续航、高智能、高品质、高安全、高性能及轻量化7大产品亮点，成为云度深耕新能源领域的集大成之作。π7的发布，必将掀起电动时代消费者“体验升级”和“品质升级”在内的全方位出行革新浪潮。

拜腾首款车型亮相

BYTON 拜腾携首款车型BYTON Concept登陆2018（第十五届）北京国际汽车展览会。通过这款真正的智能互联汽车，BY-TON拜腾将重新定义生活，迎接一个电动化、互联化、自动驾驶及共享出行的未来。

为了充分展示产品的智能性和互联性，BYTON拜腾采用了“让智能视觉化”的设计策略，以满足年轻一代消费者的期望。传统的汽车元件已让位于代表下一代驾驶技术的配置：后视摄像头取代后视镜；在车辆的B柱上，嵌入了脸部识别摄像头； 拜腾标志性的智能表情（Smart Surfaces）与前脸上的联接线设计交相辉映，并且提供先进的交互功能。

进入车辆，犹如置身于一间豪华起居室，前后排座椅均可独立自由调节。拜腾将是第一个将可旋转前排座椅进行批量生产的企业，从而为出行中的交流提供最大的便利。

奇点汽车厚积薄发打造智能汽车新形态

奇点汽车在2018北京国际车展上正式披露了奇点iS6的量产上市信息，并宣布将与北汽新能源在智能汽车技术开发、充换电设施建设、经销网络、制造资源共享等方面展开全面战略合作。同时，奇点汽车还发布了全新车型—iM8和全新品牌口号“Code My D.N.A”，展示出了以“智能”为驱动、以“体验”为核心的差异化品牌基因和不凡的企业实力。

2018年，作为稳扎稳打、务实造车的行动派，奇点汽车进入到品牌发展及产品落地的关键时期，此次车展释放诸多重磅信息，旨在让更多人看到奇点汽车的发展进度及成果，增强各界对奇点汽车的信心，同时进一步巩固品牌在智能汽车领域的先锋地位。

正道集团公布全线产品

正道集团携三款重磅车型——全球首发的豪华轿车H500和豪华SUV K350，以及中国首发的正道超跑HK GT，惊艳亮相车展现场。凭借“清洁高效的发电机增程器和石墨烯超级电池黄金动力组合”这一核心技术，正道集团提出绿色出行的“新汽车生活出行方案”，完美诠释了正道集团对未来清洁能源汽车发展的前瞻性布局。

正道集团在去年的上海车展上，发布了三款增程式电驱动汽车——H600、K750、K550。此次，正道集团再次发布三款全新车型，丰富了轿车与SUV两个车型的品类，并全新推出代表着高端奢华、极速释放的正道超跑HK GT。