环崇明岛国际自盟女子世巡赛首日-车手激烈竞逐111.5公里

晨报记者 徐 明 摄影 顾力华

2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛昨天开启首日争夺。在崇西赛段111.5公里的比赛中，世界顶级女子车队上演了激烈的争夺，最终美国塞兰斯女子职业自行车队的布朗兹妮·乔吉亚率先冲线，成绩为2小时38分56秒，穿上个人最佳黄衫与冲刺绿衫。

昨日，来自16个国家和地区的103名车手出现在起点，从发车开始，车手们就上演突围、追赶、拉扯等各种惊险镜头，摔车镜头频频出现。最终，美国塞兰斯女子职业自行车队的布朗兹妮·乔吉亚、比利时范埃克体育女子职业自行车队的德鲁兹·凯丽与意大利瓦尔卡队的珀西科·西尔维亚分列前三位。爬坡圆点衫属于英国高五威格队的加纳·露西，来自泰国队的马内万穿上亚洲最佳蓝衫。最佳青年白衫属于季军，意大利瓦尔卡队的珀西科·西尔维亚。27日和28日，比赛还将进行崇东赛段与城市绕圈赛的争夺。

比赛精彩之余，崇明岛的自行车嘉年华也为观众带来了精彩的互动体验。与赛事同步的2018崇明自行车嘉年华活动火热开启，地点选在巡回赛起点的新城公园观湖北广场。本次自行车嘉年华以"绿动生态岛，趣享嘉年华"为主题，设展位80个，展览面积1500平方米，分为美食品鉴、自行车文化、特色商品、体验互动、休闲乐享等五大展区。

与往年相比，今年的嘉年华更时尚、更有风味、更炫更具特色。在现场，精彩纷呈的活动为观赛的市民带来独特的欢乐体验。为紧扣自行车赛事主题，自行车嘉年华除整场的自行车元素设计外，还在自行车文化区专门设立自行车VR体验馆、文化展示馆、互动竞技馆等三个分区，集中展示自行车文化、赛事文化和嘉年华文化。其中，自行车VR 体验馆里首次引进的VR技术是这次自行车嘉年华活动最大的亮点，体验者可戴上VR眼镜骑着自行车，透过镜头领略崇明最美道路与风景；在文化展示馆，世界各类超炫品牌自行车与市民零距离；在互动竞技馆，自行车竞技、表演、互动等让群众一起来体验。

每年的自行车嘉年华活动都是"吃货们"最爱的欢乐时光，今年也不例外。据了解，今年的美食展区域相比去年扩大了一倍，设置了沪上风情馆、瀛洲风韵馆、儿时风味馆等三个分区。其中沪上风情馆，主要展销沪上老字号美食，包括光明的牛奶棚、爱茜茜里，豫园的五香豆、梨糖膏，嘉定的南翔小笼等；儿时风味馆，主要展销小时候记忆中的崇明传统美食。今年特别推出的瀛洲风韵馆，主要展销开心农场和生态民宿创意美食。主办方还将崇明旅游资源与自行车赛事结合在一起，推出相关旅游线路，为嘉年华和赛事增加人气。而自行车趣味骑游大赛、单车成人礼挑战季，环崇明岛国际生态（乡村）骑游大会，横沙岛自行车骑游大会等活动、更是充分展示自行车的时尚性、体验性、国际性。