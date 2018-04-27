拿出表现，胜过一万个道歉

七郎



足协杯一直是一个神奇般的存在。

所以，当去年的申花用一个足协杯的冠军给人带来惊喜之后，今年的申花又用一轮游的方式给人带来了惊吓——如果说，惊喜可以一俊遮百丑的话，那惊吓则应该暴露出了底色。

尽管从英格兰的足总杯，到我们的足协杯，这类杯赛性质的比赛一直就是爆冷的温床，所谓的顶级联赛球队一不小心就会成为低级别黑马的背景板，但在足协杯历史上，出现卫冕冠军首轮出局的情况也已经是14年之前的事情了。在2004年的足协杯上，卫冕冠军北京国安首轮被武汉淘汰，但这一次，申花输给的却是一支中乙的球队：南通支云，一支恐怕之前没有多少人知道的球队，尽管这支球队阵中有上海球迷熟悉的上港旧将朱峥嵘。

被低级别球队爆冷这件事，申花似乎并不是个例，去年的足协杯上，同城的上港也差点被苏州东吴拉下马，最终还靠点球大战过关。而今年的足协杯，首轮出战就遭淘汰的中超球队也不止申花一支，长春亚泰输给了中乙的四川九牛，河南建业也被同样是中乙的沈阳建设淘汰，但如果这就是申花输球的理由，我只能理解为申花和建业、亚泰一样，已经做好了联赛保级的准备，战略性地放弃了足协杯，这块刚刚给他们带来过荣耀，而且很可能也是他们想要继续参加下赛季亚冠的唯一希望的“鸡肋”。

在以申花为代表的中超球队被群体爆冷，乃至上港恒大这样的豪强也是涉险过关之后，有人愤然得出了“中超球队去掉外援就是中乙球队”的结论。不过，我想说的是，也就在9天之前，已经无欲无求，轮换了大部分主力的申花队在亚冠客场战平了悉尼FC，唯一的外援莫雷诺也只是踢了半场球而已。如果按照以上的推论，悉尼FC应该也就是个中乙球队的水平。

对于现行的中国足球职业联赛的薪金体系，尽管一直就存在争议，“高薪低能”的质疑和拷问也从未停止过，但在同一个体系标准之下，中超球员几百、上千万的年薪显然也是其能力和身价的一种体现，即使有巨大的溢价成分，至少他们也应该，并且必须为自己的薪水表现出足够的能力和态度，以保证自己即使溢价也配得上这份薪水。如果没有，那可能只有一种解释，像那天晚上这么踢，可以给某些人带来更大的利益。

对于球队怒其不争的怨气也许可以理解，以眼下盛行网络的吐槽方式，段子手式的调侃和嘲讽也只是一种发泄的方式，正如当中超球队在足协杯首轮集体萎靡之后，“终于知道中国队为什么一直输了，因为没有外援上场”这样的神奇评论也迅速蹿红网络。但键盘党们可能永远无法理解的是，职业球员之间个体技术能力的差异其实有太多方式可以去消除，有时候，怎么踢不好也只是一个技术问题。

一场耻辱性的惨败之后，申花在四天之内第二次通过官方社交平台向球迷道歉。道歉是应该的，道歉也是俱乐部危机公关的应有姿态，毕竟球队糟糕的表现已经超出了技战术分析的范畴，也超出了球迷的想象。但如果道歉仅仅只是一种姿态，最终成为了一种习惯，所谓的道歉只会成为祥林嫂般的絮叨——有人统计过，2017赛季，申花一共道歉了5次，作为申花球迷，恐怕现在已经没有人再愿意看到“道歉”两个字出现。

从0比0战平悉尼FC，到1比5惨败给苏宁，再到被中乙球队南通支云逆转淘汰，十天之内的申花究竟发生了什么，就像一辆正常行驶的汽车突然冲向了“车祸”现场？除了不断的伤病侵袭，阵容的轮换磨合之外，这究竟是一场意外，还是一次事故？

本周末，申花将迎来一场可能意味深长的中超联赛，对阵中超新军大连一方。这场比赛的最大看点，无疑是对方俱乐部总经理周军对申花的反戈一击。至今还难求一胜的大连一方显然是有想法的，而以申花故人身份出场的周军，作为职业经理人，他有义务为新东家赢得比赛，作为这个世界上最了解申花的人，他也应该有能力洞悉到申花的软肋——恰逢多事之秋，周军和他的新球队也许来的正是时候。