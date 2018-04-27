五一小长假“携带”保险出行更安全

师诗靓

五一小长假即将到来，恰逢天气回暖春暖花开，出游成为了近期的热门话题。无论是短期的近郊游，还是拼拼凑凑一个长假境外游，安全都是最不容忽视的问题。保险专家提醒，旅游意外险作为基础保障千万要“随身携带”。

需要注意的是，不少人选择跟团游的游客认为既然旅行社购买了旅行社责任保险，游客就没有必要再购买旅游意外伤害保险。因旅行社责任范围外的意外事故导致的游客损失不属于旅行社责任保险的保障范围，应对旅游意外风险，游客可考虑购买旅游意外伤害保险。

具体来看，在选择保险产品时要注意覆盖旅游时间。一般来说，旅游意外伤害保险按天计算，建议游客朋友购买保险的期间不少于旅游时间，甚至略长于旅游时间，以免在旅游行程发生变化的情况下，因保险到期而失去保险保障。

此外，五一的三天假期很多家庭会选择近郊自驾游，因此，购买更具有针对性的自驾游保险则更为实用。

所谓自驾游保险，也称自驾车旅游保险，属于一种高风险类别的意外险，专门针对驾乘车私家车出行的人士提供自驾车保障，涵盖一般旅游保险的意外、医疗、财产的保障。另外还增加有驾驶或乘坐自驾车道路交通意外的额外付，以及车上物品被盗的保障。

保险专家提醒，一旦在旅行途中真的发生意外千万不要惊慌，切记及时就医和联系保险公司。

“现在，越来越多的保险公司还提供紧急救援服务，特别是在小长假期间可能出现交通拥堵的情况，直升机救援服务更是为游客救援开辟了一条空中通道”，上述专家进一步指出。

举例来说，人保财险上海分公司已经与金汇通航开展合作，人保客户受重伤需要直升机救援时可获得航空医疗救援服务。日前，在新华—崇明区域医疗联合体与金汇通航在上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院签署战略合作协议的当天，并完成首次航空医疗救援演练，全程展示了人保客户不幸受重伤需要院前急救时的全流程。

据介绍，演练模拟以崇明区北沿公路晒谷场附近发生交通事故，人保客户受重伤需要院前急救为场景设置，全程模拟了从现场呼救、地面施救、机上监护、病人交接等一系列关于“空地结合”的标准化作业流程。内部配备除颤监护仪、呼吸机、注射泵、吸引器、高压氧气瓶等专业急救医疗设备的AW139直升机在遇到突发事件的紧急情况下，可以快速到达现场对个体或群体实施及时有效救援，是目前最高效的应急救援方式。

据人保财险有关人士介绍，从世界范围看，商业化的直升机救援已经成为发达国家和部分发展中国家应急救援体系的重要组成，但在我国这一模式的认知度不高，尚未得到社会与公众的广泛认可。尤其是高昂的费用让普通市民难以承担。此次人保财险与金汇通航的合作，不仅是为符合条件的人保客户提供了更多的救援途径，也将有力推动商业化救援在我国的普及。