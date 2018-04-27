晨报记者 韩益忠

昨日开盘后，沪深两市震荡走低，沪市再次跌破3100点，家电、白酒等超级品牌等白马股跌幅较大，蓝筹股表现疲软，盘中仅芯片、租售同权、贵金属等板块较强势。午后，受美国政府正在评估针对中国投资启动《紧急权利法案》的可能性，对中国投资实施新的限制，遏制中国收购敏感技术，继续升温贸易战的消息影响，股指继续单边下行，深成指与创业板指走势更弱，收盘重挫逾2%。不过市场成交量收缩，筹码锁定性较好。

零售行业普遍向好

据统计，在目前已披露2017年年报的53家零售行业上市公司中，共有38家公司报告期内净利润实现同比增长，占比超过七成。其中，武汉中商报告期内净利润同比实现100倍以上增长，中百集团、苏宁易购、东百集团、华联综超、三峡新材、银座股份、南宁百货、爱施德等8家公司2017年净利润也均实现同比翻番。

目前，深耕细分渠道已成为当前零售行业普遍认同的新增长点。近日，阿里巴巴集团与五星控股集团联合宣布达成战略合作，阿里巴巴将向五星控股集团旗下汇通达公司投资45亿元人民币，双方将共同探索农村新零售样本。此外，在社区渠道方面，天虹、永辉、大润发等公司也纷纷进军社区，积极尝试“零售+餐饮+生鲜”等新零售业态。对细分零售渠道进行提前布局的A股相关上市公司有望在未来市场竞争中抢占先机。

互联网概念股走强

近日国产软件、芯片等投资主题逆势而起，看似受中兴通讯事件驱动有偶然因素，但在全球新一轮科技浪潮叠加我国产业升级大背景下，摆脱高新技术产品进口依赖程度较高，实现国产自主可控势在必行，映射到二级市场上，就是一个中长期过程，而诸如军工信息化、高端制造、高端医疗器械、新材料行业等领域值得重点关注。

近期国家推出《工业互联网+先进制造业指导意见》，机器人企业掌握工厂数据，将成为工业互联网有效入口，增长有望提速。建议关注核心零部件领域、系统集成领域、锂电设备领域、3C自动化设备领域等。

个股不乏补涨机会

近期欧美国债收益率上升令投资者受到惊吓，国债收益率的上升通常会导致股市承压，道理很简单，这种情况下国债将开始向投资者提供比股票更好的回报，而企业的借贷成本也将因此而有所上升，这将导致很多上市企业财报的表现受到负面联想。

不过，我大A股“五一”小长假后，上市公司财报将全部亮相完毕，根据业绩排名，股价会重新排定座次，这期间个股不乏补涨机会，另外，一过5月，就更加临近A股正式“入摩”时点，千亿资金将鱼贯入场。在多方力量推动下，股指很可能会被进一步推升。

如果撇开贸易战负面消息的影响，单纯从技术上看，目前以白马蓝筹股为主的主板市场逐渐在动荡中趋稳，K线形态继续构筑复合底部，很多白马蓝筹股已经经过数月的调整和整合，再度回落的空间很小，倒是创业板还是给人不够稳定的感觉，至少短期波动较大，投资者较难把握，所以我的建议是白马蓝筹与中小创还是要均衡配置，操作灵活机动，哪个板块回落买哪个，哪个板块拉升就抛哪个，存量博弈下，做波段操作，更能回避不确定性，获利也更大。