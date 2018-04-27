风雨



据盐湖股份2017年报显示，公司实现营业收入117亿元，同比增长12.88%，归母净利润-41.6亿元，同比暴降1318.77%。曾经的白马蓝筹为何出现巨亏，坐拥海量盐湖锂等资源的盐湖股份究竟遭遇了什么？

盐湖股份坐拥中国最大的干涸内陆盐湖——察尔汗盐湖，总面积为5856平方公里，是中国最大的可溶性钾镁盐矿床。湖中蕴藏着极为丰富的钾、钠、镁、硼、锂、溴等自然资源，总储量为600多亿吨，其中已初步探明氯化锂储量有2018万吨，储量居全国第一位，属于特大型的锂矿，占全国已探明储量的90%以上。据2017年中国钾肥行业高端峰会信息显示，随着化肥“零增长”政策的推进，钾肥行业或将受其影响。作为公司主营的钾肥业务，盐湖股份是否将会雪上加霜？公司有关人士表示：近年公司的钾肥高产能已达到550万吨规模，钾肥业务重心正在不断的提升。但受限于外部影响，已经不能继续快速提升产能了。

“好运营业部的操盘高手们今年买过此股票，算是踩上‘地雷’了。该股出现的巨亏让其股价短期内暴跌，这让相信价值投资的专业投资者也会感到胸闷，觉得‘地雷’陷阱防不胜防。”高智说。当时大家买进该股是因为觉得该股有炙手可热的碳酸锂题材，没想到，盐湖股份一纸巨亏公告竟然把其“皇帝的新衣”扯了下来。

“面对质疑，盐湖股份的相关人士认为：公司本质并未改变，只是在发展过程中遇到一些困难。困难是暂时的，盐湖资源依然是聚宝盆，未来价值依然很大。去年公司实际经营亏损并没那么多，其中包括30亿元的减值损失，正常损失只有11亿元左右。这话听起来很轻松，但前期买进该股的投资者却被实实在在坑了一下。”郁教授道。今年2月，公司总投资近80亿元的两个项目正式宣布启动，这是迄今国内最大的碳酸锂项目。即便已经陷入巨亏，似乎也并未阻止这家公司继续大举投资的决心。但公司去年业绩报告显示，“锂概念”已失去魔力，他们还能重归白马蓝筹行列吗？

今日行情预测：回抽

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。