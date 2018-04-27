“汽车黑科技”遍地　北京车展“大开脑洞”-智能让我汽车产业规模再扩一万亿

晨报记者 林劲榆

会自己找车位的汽车、可以跟着声音转向的车载机器人、无线充电电动车、汽车独有app商店，智能汽车带来了无限想象空间。

北京车展正在进行中，今年，各种脑洞大开的设计和理念在北京车展上集中爆发，“汽车黑科技”遍地开花。

新兴车企

争相进行“创意发明”

激进的新兴车企、保守的传统车企都加入到了一个重新发明汽车的party中，北京车展吸引了全球的关注。

今年上汽旗下的荣威和大通品牌都推出了一项黑科技——自主泊车。这可不是我们已经常常能见到的停停车那么简单了。

“比如去机场，车主就可以在出发层下车，接下去由车无人驾驶去寻找车位、停车。在医院门口，也可以这样。”上汽的工程师如是介绍这项技术。

从技术上来看，从车主下车后，车辆就进入了无人驾驶模式。这项技术将带来一系列的变革。昨天，上汽相关人士表示，首先要为这些车辆规划特定低速道路，其次，相关停车场安装了V2X的识别技术，方便车辆和交通设施沟通。

荣威 MARVEL X，长城WAY、蔚来等等都在车展上发布了无线充电技术，它将带给汽车无限想像空间。

语音识别对于汽车产业已经是当下技术了，蔚来汽车搭载的NOMI人工智能系统，号称是全球第一款车载人工智能装置，有情感也有学习能力。

大通的魔方汽车概念帮助车辆变身，它可以是交通工具、也可以是温馨的小屋，甚至还可以变成小船。

比亚迪、上汽都在发展开发者平台，比亚迪已宣布，将向全球开发者提供开放的汽车生态圈开发平台，包括向全球IT精英开放300多个传感器,甚至考虑开放汽车的驱动、转向、制动等控制权。

新汽车产业

融合几乎所有新兴领域

从本届车展来看，汽车正朝着智能化的方向发展，而中国无疑是智能汽车产业最大的创新基地。

工信部目前正在加紧研究促进智能汽车产业发展的指导意见，推动建立部际协调机制，制定智能汽车发展的战略规划。下一步，工信部将起草并出台产业发展指导意见，完善政策措施和管理规范，统筹推进智能汽车与智能交通、信息通信等产业融合发展。

目前，北京、上海、重庆等全国多个城市都已开展无人驾驶汽车路试，与智能汽车相关的战略规划、法律法规、标准制定也在紧锣密鼓地进行中，10多家车企都已经参与到无人车的路试中。

工信部部长苗圩此前表示，低碳化、信息化、智能化成为汽车产业未来发展的重要方向，带有鲜明跨界融合特征的智能汽车正是汽车产业转型升级过程中最重要的创新载体。智能汽车是抢占汽车产业发展的战略制高点，是我国汽车产业转型升级、由大变强的重要突破口，在塑造产业生态、推动国家创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大的战略意义。

中国智能网联汽车产业创新联盟表示，未来我国还将出台智能汽车标准体系，加快关键技术标准研制，并制定适用于智能汽车的道路交通规范，完善交通事故责任认定的法律法规，构建符合国情的智能汽车法律法规体系。

业内普遍认为，智能汽车产业发展前景巨大，能够使我国现有汽车产业规模再扩大一万亿元，同时能够拉动5G、车联网、大数据、人工智能、新能源汽车等多个领域实现快速发展。随着相关政策的出台，智能汽车产业将进入政策红利期，万亿规模市场也将加速崛起。