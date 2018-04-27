《中国股市合格投资者报告》发布-A股理性投资者不到一成越有钱者越理智

记者 曹西京

晨报讯 目前中国证券市场投资者数量已经超过1.35亿，其中开立A股账户的投资者超过1.34亿。也就是说，中国每10人中就有一个股民，但交易活跃的账户仅2000多万户。益盟股份与凤凰网国际智库联合发布的《中国股市合格投资者报告》显示，“合格”的理性投资者仅占7.8%，这些投资者一般股龄超过7年，资金量超过30万，轻仓位、少交易和多股票池是他们致胜法宝。益盟股份市场部总经理陈晓冬介绍，和2015年相比，国内投资者更愿意学习。移动客户端的普及和交易成本下降，使得投资者交易变快，更多的年轻人冒出来。他们操作习惯和结果与老股民不同，有的更依靠技术面分析，希望投资更便捷。

有钱老股民投资更理性

报告在今年第一季完成，发放的30万份问卷中，收到有效样本近8万份。通过考察股民的个人背景、投资技能、知识体系、盈利能力等，首次勾勒出中国股民头部群体的画像。

“七亏二平一赢”一直是中国散户的常态。本次调研也发现，仅7.8%的理性投资者在各方面表现均优于整体。其中投入100万以上资金量的股民中，52.9%的人没有风控意识。他们每次买入股票的资金占账户资金的一半甚至全部。同时，42%的股民投资经验少于3年，只有26%的股民投资经历多于10年。

中国股市7年一轮回，熊长牛短。当股龄达到7年，理性股民数量占比从37.52%上升到70.45%。也就是说，随着炒股年数增长，投资者变得理性。理性投资者通常有超过7年的投资经验，他们投入股市的资金量通常在30万以上，且占其可投总资产不超过20%，因此抗风险力更强。他们有很强的风控能力，有明确的止损策略、合理的盈利预期。

理性投资者几乎不考虑20%以下的盈利套现，超过4成的投资者选择在盈利超过30%才抛售。但他们往往在10%以下的低损失区间设置止损线。止损线的设置与资金量和仓位多少无关。另外，理性投资者的投资品种更加多元化，超过60%的人把资产配置到5个以上的投资品种里。因此，他们的特征是：保持合适的仓位（通常为6成以下），减少交易次数（每周少于5次），高效选股逻辑，确保股票池充裕（一年至少50个交易标的）。

这些投资者通过经年累月的经验积累，以及包括付费学习在内的多种提升渠道，形成了自身的投资体系，能够更加理性地选取投资标的。因此有稳定的盈利表现，即便熊市都能保持最大回撤不超过10%，甚至于年平均投资收益增长超过20%。

各地投资者调性不一样

A股市场投资者资金分布呈“葫芦状”。根据上交所数据，中国股市散户交易额占到A股市场80%以上。去年，散户与机构投资者在A 股市场的表现大相径庭，可以说是“机构吃饱，散户跌倒”，中小投资者仍喜欢追涨杀跌。

报告显示，样本中上海的理性投资者占比达到9.7%，全国领先。这离不开其良好的学习习惯。调查显示，65.5%的上海投资者每天复盘，30.2%的上海投资者有付费学习习惯。上海股民最谨慎，风险意识强。同时老股民多，10年以上股龄的投资者超过一半，且资金量较大。

分地域看，广东股民最多，投资者最激进，喜欢满仓甚至杠杆操作。四川理性投资者占比最大，他们喜欢付费学习投资知识，尤其成都股民近一半愿意花钱学习。杭州股民则最豪，每年学习投入大于1万元。

江苏股民最会炒股，安徽股民炒股最努力，每天学习证券知识2小时。