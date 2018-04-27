一季度房产投资增速3年最快

晨报记者 刘 因



一季度，全国房地产投资达到2014年末以来最快增速。

国家统计局近日发布2018年1-3月全国房地产开发投资情况，1-3月，全国房地产开发投资额累计人民币2.13万亿元，同比增加10.4%。同期，全国房地产开发企业土地购置面积达3,800万平方米，较去年同期的3,780万平方米微涨0.5%； 土地出让金累计人民币1,630亿元，同比增加20.3%；土地单价继续攀升，同比上涨19.6%至每平方米人民币4,298元。与此同时，新开工面积同比增加9.7%至3.46亿平方米。

“房地产投资规模同比增长，说明实力开发商对市场长远发展的信心继续维持，同时也反映出他们在重度调控环境下进行负债与现金流管理的能力。”第一太平戴维斯中国区研究部高级董事简可这样分析。

1-3月，房屋竣工面积累计达2.07亿平方米，同比减少10.1%。商品房在建面积自去年同期的63.7亿平方米增加至64.7亿平方米。商品房销售面积自去年同期的2.90亿平方米增加至3.01亿平方米；销售均价同比上涨6.6%至每平方米人民币8,507元。这使得1-3月全年商品房销售额同比增长10.4%，达到人民币2.56万亿元。

简可进一步分析，大型开发商把握机遇扩大市场份额、探索新型资产领域，将开发投资规模推向新的纪录水平。然而，房地产完工节奏放缓，这可能与政府严控预售证发放、小型房企暂缓施工或调整策略与融资渠道有关。

商品房销售面积基数较小，再加上低线级城市继续去库存操作，因此销售面积增势依然较为乐观。然而，商业物业销售面积增速显著放缓，其中写字楼销售面积呈负增长，零售物业销售面积减速增长。

一季度房地产市场迎来相对良好的开局，但随着降低金融风险、污染防治等攻坚战的展开，经济及房地产增速会受到何种影响，对此场内担忧仍存。

未来，面临贷款不断收紧、成本持续上涨的局面，现金流有限、资产相对单一的中小型开发商可能会被拒在投资大门之外。另一方面，大型开发商由于融资渠道更为多元、品牌实力更为强大，应能继续巩固市场份额。