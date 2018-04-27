专业养老越来越受青睐

总结来看，专业化养老服务需求上升的原因主要有——

首先，上海的知识家庭以及中产家庭的数量正逐渐上升，而这批人是最愿意让父母接受专业养老服务的主要客户群。

永泰红磡集团投资发展中心总经理程果介绍，现在经常有客户来询问他们养老院什么时候开业，“都是中产家庭，他们不愿意把老人送进那种普通的民营的养老院；而现在想进好一点的公办养老院又非常难。”在这种情况下，他们就会寻求那些专业的养老院服务。

其次，随年龄增长，老人需要越来越专业的持续性日常护理，普通家庭缺少时间、精力以及专业知识，且很难持续，尤其是一些失能失智老人，家庭养老难度越来越大。

当家庭很难照料好家里的老人时，他们自然而然就想要去寻求专业服务。加之当前保姆护工市场鱼龙混杂，找到一个护理水平和人品都好的护工具有一定难度。而这些由企业所办的养老院具有企业化的规范管理，具有一整套的护理标准，因而在均好性上有一定保证，成为了最佳选择。

据悉，当前，上海的中高端专业养老院，每月平均价格大概在8000到9000左右。在这里，一个护工服务3到4个老人，且实行轮班制。针对全护理型老人，则另有专护。而市场主流的专业养老院价格则在4000到5000左右，护工和服务老人的比例大概是1:8左右。

值得一提的是，年龄较大的失能、失智等需要特殊护理的老人实际上是养老院的最大客户群体，然而现在很多养老院拒绝接受这样的老人。

程果表示，养老院应该要主动地接受这些护理程度需求高的老人。因为服务这些老人其实才是养老院的出发点，也是当前养老市场的最大“难点”和“痛点”。

（欧阳瑾）