嘉定全力推进市区两级政府消防实事项目-4615名高层住宅“楼长”开展消防培训

晨报记者 倪 冬

今年以来，嘉定区在攻坚整治火灾隐患重点区域的同时，全力推进2018年市区两级政府消防实事项目：在对25个老旧居民小区实施消防设施专项改造的基础上，嘉定区还将搭建全区微型消防站多级指挥调度系统，对全区4615名高层住宅建筑“楼长”开展消防业务培训，并在全区设置180个消防取水码头，持续优化区域消防安全环境，提高抵御消防风险的能力。

66处火患重点区域

多管齐下开展攻坚整治

今年，嘉定区持续固化火灾大排查大整治工作成效，在原有未完成整治的9处隐患区域的基础上，继续紧盯辖区社会面不放心场所、高风险单位，广泛发动街镇、派出所开展排摸，共梳理出66处火灾隐患重点区域、单位，提请区委、区政府实行挂牌督办工作机制，其中真新街道曹安国际鞋城、马陆镇顺载物流园区2处隐患区域提请市一级挂牌督办。

嘉定区将66处火灾隐患区域、单位整治工作作为年度重点任务提上议事日程，陆续召开了冬春防控部署推进会、区委区政府常务会议、区级消防重点单位会议、公安分局多警联勤会议、2018年区消防工作会议、重大火灾隐患推进会等多个会议，对此项工作进行了多次动员部署，并将其纳入各街镇、各部门消防安全年度目标责任，多管齐下形成治理合力：一方面，推动相关部门和各街镇开展滚动式、不间断的攻坚整治，特别是对高层建筑、仓储物流、农村自建出租房、“三合一”场所、人员密集场所等部位火灾隐患保持全覆盖排查和常态化整治，坚持以点带面、刚性执法，综合运用拆违、罚款、查封、“三停”等执法手段，不断提升全区消防安全系数；另一方面，依托宣传教育阵地，深入推进消防宣传“七进”工作，广泛发动各街镇基层村居干部、平安志愿者和派出所社区民警，积极开展消防安全常识普及教育，不断提高群众消防安全意识，震慑消防违法行为。

截止4月底，2处市级挂牌督办的重大火灾隐患区域中，马陆顺载物流园区已整治完毕；64处区镇两级挂牌督办的重点火灾隐患区域中，12处已整治完毕。

25个老旧小区

实施消防设施专项改造

嘉定区全力推进2018年市区两级政府消防实事项目，其中市级消防实事项目为年内对25个老旧居民小区实施消防设施专项改造，主要包括：建设电动自行车集中充电装置、更换老化电气线路，更新修复老旧、损坏消防设施设备，防火门应修尽修，完善楼层标识，增配灭火器，增设火灾报警装置(包括独立式烟感)、简易喷淋、疏散指示标志、消防应急照明等各类消防设施设备，进一步提升老旧居民消防安全系数； 全区每个居民小区组织开展至少1次消防疏散演练活动。

区级消防实事项目为搭建全区微型消防站多级指挥调度系统；对全区4615名高层住宅建筑“楼长”开展消防业务培训；在全区设置180个消防取水码头。

目前，各实事项目的方案已全面下发，各街镇根据本地区实际，进一步细化完善工作措施和内容，依托社会资源提速工作进度，确保实事项目质量。

提高抵御风险能力

持续优化消防站点布局

近年来，随着嘉定区城镇化水平的不断提高，特别是嘉定新城的规划、大型居住社区等建设的推进，各类商场、市场、宾馆饭店、公共游艺娱乐场所及高层建筑、地下工程也日渐增多，用火、用电、用气、用油大幅度增加，发生火灾的潜在危险不容忽视。

伴随着城市的发展，现有消防站处警任务长期处于超饱和状态，急需建设完善周边区域消防站，以缓解现有消防站的压力。针对这一情况，嘉定区委、区政府高度重视，多次召开专题会议研究推进本区消防站点建设工作。2017年12月30日，朱桥、望新两个一级普通消防站正式揭牌进驻，每个消防站均设有7个车库门，分别配备水罐车、泡沫车、抢险车和举高消防车，由现役和政府专职消防员组成。

朱桥、望新消防站的启用弥补了嘉定工业区和外冈镇区域消防力量的空白。2018年，嘉定还将建设嘉定城北、戬浜、徐行三个一级消防站，目前正在办理施工许可证，即将于5月正式开工，到2019年竣工并投用。

据介绍，根据“十三五”规划，所有消防站全部建成后，嘉定全区公共消防站将达到13个，进一步优化区域消防安全环境，提高抵御消防风险能力。