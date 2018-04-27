买保健品送原始股票？上千老人上当-120元一盒的保健品卖2980元，案发地涉及20余省份

晨报记者 吴艺璇

“叔叔、阿姨，我们邀请你们来参加活动，就是为了给你们一手送健康、一手送财富。”与以往夸大疗效引诱购买保健品案件不同，这家保健品健康咨询和展销会上，经销商承诺购买保健品就赠送原始股票。不少老年人为拿到股票，以市场价近30倍的价格购买保健品，殊不知拿到的“股票代持协议”全是伪造的。

上海警方历经2个月的缜密侦查，破获一起以购买保健品送“阿里健康”股的全国性系列团伙诈骗案。目前，此案已明确受害者上千人，案发地涉及20余个省份。据悉，该犯罪团伙在上海共涉及5家经销商，涉案金额近200万元。

宣称股票收益定期返现

去年3月，家住普陀曹杨的徐阿姨逛商场时，被名为“顺势顺美”的商铺店员以健康咨询为由搭讪，并邀请徐阿姨参加在枣阳路汾河大酒店内举办的健康咨询和商品展销会。

展销会上，一家名为“上海雷邦生物科技”的公司作为主办方向到场的100多名中老年人推销一种名为“海参多肽”的保健品，称该产品能增强老年人的免疫力，会上购买还可获赠马云旗下“阿里健康”港股100股及该产品生产厂家“源力德海洋生物有限公司”200股原始股。

“我们送的股票投资回报率很高，可以让您把过去几年甚至以后几年买产品的钱都赚回来。”徐阿姨在工作人员对保健品及原始股票的高额投资回报的反复鼓吹下，以每套2980元的价格购买了7套该产品，并得到一份“股票代持协议”。

这本红色封面的“股票代持协议”上，写着“免费赠送阿里健康股票100股”、“甲方为乙方代持”等内容。在乙方处填写了名字和身份证号码，甲方“上海雷邦生物科技有限公司”也盖了印章，徐阿姨就以为自己已经拿到了“源力德海洋生物有限公司”的原始股，只是交由“上海雷邦生物科技”代持。当时也在会场的“顺势顺美”店员告诉她，股票收益会定期返现给她。

此后，眼看着“阿里健康”的股价不断攀升，徐阿姨却从没拿到任何回报。11月，感觉事有蹊跷的徐阿姨来到“顺势顺美”，却发现该店已人去楼空，徐阿姨这才意识到自己可能被骗，方才报案。

以售卖保健品为幌子诈骗

曹杨派出所接报后，执法办案队探长葛奕青第一时间赶赴山东烟台、北京等地与“海参多肽”和阿里健康总公司取得联系，得知所谓的赠送股票纯属虚构。“阿里健康表示从未以此形式发售过股票，源力德也表示没有发行过原始股。”

警方初步认定该案是一起以售卖保健品为幌子，实为虚构所谓高额股票投资回报的诈骗案件。据受害人称，本市还有多名老人上当受骗，普陀警方迅速成立了专案组。

根据徐阿姨提供的线索，专案组于12月7日在虹口区车站北路一商务楼内将“雷邦生物科技有限公司”公司法人王某雷抓获。通审讯，王某雷交代了去年3月伙同他人组织召开展销会实施诈骗的犯罪事实，并交代这些保健品和诈骗套路都是上线李某提供。专案组也核查发现，“雷邦公司”的银行账户与李某账户确有频繁的资金往来。

经排摸调查，警方迅速掌握“山东聚领有限公司”负责人李某的行迹。去年12月28日，李某落网。通过对“聚领公司”账户及银行流水的核实对比，专案组又获取了新的线索——李某的上级供货商王某和他下级遍布全国的代理商同时浮出水面。专案组立即将王某抓捕归案。

专案组循线追踪，相继将包括本市代理商张某在内的9名团伙成员抓获。截至目前，专案组共抓获犯罪嫌疑人12名，查证涉案金额高达千余万元，案件仍在进一步侦查中。

团伙组织架构

供货商王某为第一层，其在商品供货环节赚取差价，同时培训讲师；李某所在的“聚领公司”为第二层，负责招揽各地代理商和讲师；像“雷邦”这样的代理商作为第三层，以售卖保健品为幌子，虚构所谓的高额股票投资回报，引诱受害人购买谋求暴利。

[对话嫌疑人]



团伙最底层的组织 全国就有近200家

据民警介绍，代理经销商“上海雷邦生物科技”是该团伙的最底层组织，这样的经销商在全国有近200家。该经销商法人代表王某雷售卖保健品多年，多以赠送礼品、返现等方式进行推销。近年开始，从上家李某、王某处获得商品和售卖套路，以赠送“股票”为诱饵，鼓吹老年人购买高价保健品。

新闻晨报：保健品的进价、利润是多少？

嫌疑人王某雷：120元一盒，在展销会上买2980元一盒。我们跟上家是五五分账，销售额的一半归上家，一半归我们，向他们拿货的时候是不需要出钱的。

新闻晨报：这些保健品你有提前了解过吗？

嫌疑人王某雷：上家发了一些产品的相关资料，我看了一下，觉得产品没什么问题。

新闻晨报：“股票”是怎么送的？

嫌疑人王某雷：“股权证”是上家寄给我的，然后由我们公司去跟消费者签订，盖章。为了规避责任，讲师让我们跟消费者说，这个跟企业上不上市是有影响的，如果不上市，这个钱可能就回不来了。

新闻晨报：现在对这些老年人有什么提醒吗？

嫌疑人王某雷：现在市面上所谓的“311”、“411”的快销模式，可能会有夸大的宣传手法，诱使顾客过度消费，这些都是作为营销厂家自己的套路。