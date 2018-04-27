2018上海国际游艇展开幕，300余艘游艇参展-游艇行业回春，租赁服务慢慢普及

记者 张 立

晨报讯 昨日，2018中国（上海）第二十三届国际船艇及其技术设备展览会暨2018上海国际游艇展在上海新国际博览中心拉开帷幕。各游艇参展商纷纷亮出看家本领，参展的300多艘游艇价格从几十万元到1000多万元，吸引了不少国内外的游客。此次展会将持续到4月29日结束。

昨日9时30分，距离游艇展开幕还有半个多小时，展馆安检口已排起长队，不少参观市民表示，一来是出于对游艇的好奇，二来更加想要体验一下游艇带来的不同感受。一位满头银发的阿姨拉着自己老伴的手慢慢行走在队伍之中，“年轻的时候，我们没有机会看到游艇，现在有机会看看也算过过瘾”。阿姨笑着表示。

本次游艇展汇聚来自新西兰、意大利、澳大利亚、韩国等15个国家及地区的展商，共有300多艘实船进行现场展示，涵盖帆船、动力艇、钓鱼艇等等。其中，一些较小的帆船艇，售价在30万-40万元，稍大一些、可容纳七八人的动力艇，售价100多万元。展区内还有一艘52英尺的商务艇，因其较大的空间以及完备的硬件配备，售价在1000多万元。

一位游艇公司的相关工作人员指着一艘售价为107万美元的藏青色休闲艇介绍：“目前游艇买家还是以国外买家为主，比如这款，最后一艘刚刚被一位来自意大利的买家订掉了。”而记者在展会现场发现，相比外国客户，前往咨询游艇售价的本土买家也不在少数。“我可以进游艇内部参观吗？”在某展区，记者身边的一位大叔耐心地询问着相关销售人员，在参观完毕后，这位大叔告诉记者，自己的确有购买游艇的意向，但不是私人购买，是公司想买，主要用于租赁服务。

近几年，游艇行业的发展日渐成熟，越来越多的市民对滨水休闲产业青睐有加，游艇租赁服务正慢慢普及，更多市民将可体验到游艇带来的美妙享受。

一位业内人士表示，上海地处长江出海口、拥有得天独厚区位优势，近期上海市政府批复的《黄浦江岸线综合利用规划-核心段》规划中表明，上海市将布局11处游艇码头。这或许是游艇行业全面回春的明显信号。

此次展会将持续到4月29日结束。