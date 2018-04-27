智慧零售新时代到来-苏宁快消模式全方位落地

任则

线上线下融合的智慧零售业态，成为互联网时代下零售业变革的主要方向，中国已进入智慧零售新时代。昨日，2018上海国际智慧零售高端峰在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为最早提出“智慧零售”概念的企业，也是近年来这一波零售创新中最早做出理论突破的企业，苏宁无疑成为这场峰会上的焦点与标杆。

苏宁易购华东二区执行副总裁、上海苏宁总经理徐海澜在会上做了题为《迎战风口 苏宁加速“智慧快消”全面落地》的主题演讲，向行业媒体解读苏宁“智慧快消”布局战略后，强调苏宁智慧零售的主场地位，并分享了智慧零售业态产品族群的全国布局成绩。

“在智慧零售大开发战略的指导下，今年年初，苏宁整合超市、母婴两大战略品类，集结线上销售与线下门店，包括苏鲜生精品超市、苏宁小店、苏宁红孩子、无人货架四大快消业态，建立了苏宁易购大快消核心业务模块。”徐海澜表示。

徐海澜进一步解释，今年三月份苏宁大快消事业群首次集体公开亮相，并对外发布了苏宁易购“智慧快消”战略布局，提出了未来三年要在小店、母婴领域做到中国第一，生鲜做到极致的目标。同时向品牌方开放普惠政策，提出未来三年，孵化20个以上快消行业独角兽品牌，打造100个以上销售过亿品牌的目标。

为了实现“智慧快消”全面落地，“未来中国第一的O2O社区小店”苏宁小店、“未来中国母婴行业第一的线上线下融合的O2O服务商”苏宁红孩子和“线上线下O2O 生鲜渠道”苏鲜生精品超市三种业态实体店计划2018年新开店1850家，2020年总店数达到6300家，进而实现大快消领域的全国布局。

第一季度，苏宁智慧零售业态产品族群共计新开店面近600家。第二季度，苏宁业态开店将进入又一个爆发期，仅苏宁小店、苏宁易购直营店、苏宁易购云店、苏宁红孩子、零售云这五大业态，将会在第二季度开近1500家。