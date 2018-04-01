申城将出台新版空气重污染应急预案-重污染预警将提前至少一天发布

晨报记者 郁文艳

市环保局局长寿子琪昨天在《2018民生访谈》节目中透露，本周一召开的市政府常务会议上审议通过了《上海市空气重污染专项应急预案（2018版）》。根据新预案，今后本市重污染预警将提前至少一天发布。同时，启动预警的门槛再次下调，今后市民和“蓝色预警”见面的机会也许会增加。

预警启动门槛再降低

2018版《预案》将原来“经监测预测”的提法，全部修改为“经预测”。当有关部门预测有重污染时，提前三天发布内部预通报，并至少提前一天启动预警。

寿子琪表示，2016年12月14日发布的2016版《预案》，对规范落实本市空气重污染应急工作和污染“削峰”起到重要作用，但随着本市空气质量大幅改善，2016版《预案》的“短板”逐渐显现，包括预警启动的提前量不足。

据悉，原预警启动条件兼顾监测和预测情况，通常要等到实况已达到中度污染及以上才启动预警，应急响应措施的减排效果不能够及早发挥。

据悉，新版《预案》，启动门槛在长三角地区和国内所有空气质量未达标城市中已是最低。

蓝色预警由原来的“一天重度污染，或一天中度污染且可能出现短时重污染”调整为“一天轻度或中度污染且可能出现短时重污染”；黄色预警由原来的“两天重度污染”调整为“一天重度污染”；橙色预警启动条件由原来的“一天严重污染，或三天以上重度污染”调整为“一天严重污染，或两天及以上重度污染”；红色预警启动条件维持不变，仍为“未来一天环境空气质量指数（AQI）大于400”。

据悉，随着本市空气质量的不断改善，重污染发生的概率有所下降，达到黄色预警以上启动条件的机率较低，有必要适当降低各级预警的启动门槛，进一步加大应急减排力度。

寿子琪表示，随着启动门槛的降低，本市空气重污染预警的启动次数将明显增加，但这并不意味着空气质量变差了，而是各区、各部门和相关单位在污染程度还没到重度的时候，就提前开展应急减排，努力缓解空气污染程度。

预警启动增加后，可能会对市民的生活和出行带来不便，中小学生的户外体育活动也可能暂停，但这么做的根本目的是为了保护市民的身体健康，环保部门表示，希望市民继续给予理解和支持。

细化量化应对污染措施

寿子琪表示，原来的预案中部分应急响应措施提法较为原则性，部分强制性措施无法进行量化考核，不利于从严落实和执法检查。新版《预案》对应急响应期间工地、道路、堆场等冲洗作业频次进行了量化。对重点行业涉及大气污染物排放的管控企业名单及主要管控措施进行了更新，确保应急减排措施“可考核、可检查”。

此外，长三角区域大气污染防治协作小组办公室今年即将牵头制定长三角区域空气重污染应急联动方案，为与之衔接，《预案》增加了“重大活动保障期间，根据国家和长三角区域联动的要求，按程序启动相应等级的预警”的提法。