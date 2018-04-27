老旧小区新泾八村装电梯政府每台电梯支持24万元

首席记者 叶松丽

晨报讯 昨天上午，长宁区北新泾街道新泾八村业主们聚到一起，召开了由街道、居委和相关电梯安装企业共同参与的说明会，这个曾经让居民感到进出不便的老旧小区，很快就会安装电梯了。

居民赵先生说：“政府出钱帮助我们完成心愿，家里老人上上下下方便了，实实在在地增强了我们居民的获得感。”记者了解到，该小区有位居民，因病行动不便两年没有下过楼。居委会的李书记说，电梯安装后，新泾八村创建长宁区“精品小区”的短板就补上了。

新泾八村共有862户，只有5栋小高层有电梯，其余21个门洞建于1995年到2000年间，都没有装电梯。从2013年11月起，该小区开始创建长宁区“精品小区”，小区面貌改变较大，建起了中心花园。地下和墙体内的管线全部翻新。

记者在居民楼里看到，进门的地方安置了贴心的小椅子，方便老年人上楼梯前坐一下，歇歇脚。楼梯下面的空间，做了居民会客室，里面准备了桌子椅子和报刊杂志。墙壁上挂着居民们自己的绘画作品。“虽然是老房子，这么一改造，一装饰，感觉好多了。”居民刘女士说。

该小区老龄人口比较多，几乎占到户籍人口一半。“一位住在四楼的住户，因病行动不便，上下都需要人背着抬着，已有两年没下过楼了，生活得非常痛苦。”居委会相关负责人说，他们了解到情况后，意识到了给居民楼安装电梯的紧迫性。

李书记说，在街道等部门的牵头下，他们找来了上海拉薇达置业有限公司。这是一家具有资质和丰富的老旧小区电梯安装公司。该公司联手上海市建筑科学研究院，前期已经对新泾八村做了研究和规划，在电梯的安装、使用和维保等方面，都做了细心准备。

居民赵先生说：“我们在说明会上了解到，每台电梯政府支持24万元，这样一来，我们居民分摊的就少了，获得感增强了。”