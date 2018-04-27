女乘客被夹在屏蔽门与飞驰列车之间-■看似毫发无损，目前事件正在调查核实中■站台加装红外线探测仪可避免类似事件

晨报记者 钟 晖

一位女乘客居然被夹在飞驰的列车与屏蔽门之间，一旦被列车刮蹭，后果不堪设想。这惊心动魄的一幕，出现在近日1号线宝安公路站站台上，相关视频在网上传播，引起各方议论纷纷。

大家指出这位女乘客冒失大意的同时，也对车站方面的保障措施提出质疑，并就乘客如何自救及他人如何相救发表各种看法，献计献策，莫衷一是。

目击者称其扒开屏蔽门

在视频中可以看到，这位女乘客手里拿着东西，站在快速开行的列车前面，背后是已经关闭的屏蔽门，疑似因挤不上地铁而刚好被夹在中间。虽是一个背影，看上去倒也从容淡定，一动不动，毫发无损。

“当时列车准备关门了，外门（屏蔽门）关得稍慢一点，那个阿姨就说自己要迟到了，然后把外门扒开了，但是车厢门关了，就这样站在地铁和外门中间。”一位自称是在现场的乘客如是说。就这一视频的真实性，地铁工作人员表示：确实有乘客反映过这个情况，有关方面已经在调查，但调查结果还需等待。

记者也联想起数年前发生的一幕惨剧。也是在1号线上，地点是上海体育馆站。那天15点34分许，一位乘客在上海体育馆站乘坐往莘庄方向的列车，上车时被夹在屏蔽门和列车之间。列车启动后，这位乘客不幸遭挤压身亡。无独有偶，北京地铁也发生过类似事故：一名女乘客被夹在车门与屏蔽门间，列车开启后该名乘客受重伤，送医后不幸身亡。

部分站台已加装探测装置

在早晚高峰时段,部分乘客常在关门声响起时还往车厢里冲。有人甚至使劲扒开即将关闭的门，此举很有可能发生被夹事件。运营方再次提醒，为自身安全，切莫硬闯车厢。当列车蜂鸣器响，表明列车即将关门，此时乘客一定要停止上下车的动作，不要硬行冲门。

为此，运营方一方面加强提醒宣传，一方面通过硬件设施加以防范。目前已经有部分地铁站台安装红外线探测仪，一旦有乘客被夹在列车车门和屏蔽门之间，探测装置便能立刻向列车司机发出警报，警报声在车头的驾驶员附近响起。同时，发车信号会终止，列车会因动力系统被自动切断而无法启动，而监控中心也会接到报警，采取适当措施以避免人身伤害。

昨天下午，记者在1号线上海体育馆站了解到，该站就设有红外线探测装置，分别安装在车门和屏蔽门间隙的左右两侧。在列车车门和站台屏蔽门完全关闭后,设置在两侧的红外线光幕探测仪会自动发射出红外线，形成一道光幕屏障，如果两扇门之间夹有异物阻断光幕，探测仪就会在第一时间发出警报，其它必要措施也配合实施。

■被夹在车厢与屏蔽门之间该如何救

那么，如果真的被夹在车厢与屏蔽门之间，这时站台上又没有红外线报警器，该如何救援呢？

如果你是被夹者

如果乘客一旦处于列车与屏蔽门之间而不能脱身时，可注意屏蔽门背后的一个装置，即被夹一侧的屏蔽门上的“紧急开门”装置，旁有文字“遇紧急情况，按箭头方向旋动手柄，往右推开车门。”

在站务员的帮助下，记者试着用了一下，发现只要用一般的力气就能通过扳手将屏蔽门打开。一般来说，屏蔽门一旦打开，可以直接切断列车的回路，实现紧急停车，这时被夹者就可以逃生了。

“如果不会用，也可大声呼救，或者用手势示意其他乘客支援，帮助逃生。”站务员说。从宝安公路站这位女乘客被夹的视频看，那扇屏蔽门其实是半高型的“安全门”，乘客完全可以早点大声呼喊救援，站台上的站务员和乘客应该可以听到，继而采取救援措施。

如果你在站台上

一旦发现乘客被夹，站务员要走“两部曲”，首先要操作站台上的‘紧急停车装置’，将列车停止启动，然后再用随身携带的屏蔽门钥匙，以手动操控方式将屏蔽门（或安全门）打开将乘客救出。这其中第一步，乘客在紧急状态下也可以操作，紧急停车按钮一般位于靠近车头和车位的站台两端立柱上，需要注意不要和火灾报警混淆，非紧急情况千万不要没事乱碰！

在4号线上海体育馆站站台，记者发现屏蔽门上有个钥匙孔。站务员告知，这个钥匙孔是专门给站务员使用的，在乘客处在车门与屏蔽门之间不能出来时，站务员用备用钥匙插入钥匙孔就能迅速打开屏蔽门，将被夹乘客救出。

如果你在车厢内

如有乘客被夹在列车与屏蔽门之间，车厢内乘客也可及时施以援手，正确的做法是：第一时间拉下车厢内的红色的“紧急开门”装置，该装置就在车厢内的车门旁边，配有文字说明：“1、紧急时移开保护盖；2、按箭头方向旋转手柄；3、停车后开门”。当然，该装置务必在紧急状况下才能使用，如果擅动要负法律责任。