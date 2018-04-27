记者 杨天弘

晨报讯 企业只要签订承诺书将当场获得行政审批，这大大缩短企业行政审批的时间。上海出台《上海市行政审批告知承诺管理办法》（以下简称《办法》），将于今年5月1日起施行。据悉，这是在总结上海实施行政审批告知承诺实践经验的基础上，对告知承诺制度进行规范的首个创制性地方政府立法。

据悉，《办法》 共二十一条，主要规范了三方面内容：一是界定告知承诺的含义，明确告知承诺事项范围； 二是规范告知承诺的办理程序； 三是强化对告知承诺事项的事中事后监管。

据介绍，以往企业要办理行政审批，需要递交相关材料，待具备一定的条件之后，才能拿到行政许可的相关批复，如此便会存在较长的等待时间。如今《办法》规定，申请人按照告知承诺书的约定，向行政审批机关提交相关材料； 行政审批机关收到经申请人签章的告知承诺书以及告知承诺书约定的材料后，能够当场作出行政审批决定的，将当场作出行政审批决定。

同时，《办法》还明确，作出准予行政审批决定后，被审批人在约定期限内未提交材料或者提交的材料不符合要求的，以及行政审批机关在后续检查中发现被审批人实际情况与承诺内容不符，要求其整改但逾期拒不整改或者整改后仍不符合条件的，行政审批机关应当依法撤销行政审批决定。另外，行政审批机关按照办法规定实施后续监管时，对违反承诺的被审批人可以给予警告；对违反承诺且造成危害后果的，可处1万元以上10万元以下罚款；对违反承诺且造成严重危害后果的，可处10万元以上30万元以下罚款； 对被审批人的其他违法行为，行政审批事项所依据的法律、法规和规章有处罚规定的，行政审批机关可以从重处罚。