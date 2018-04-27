黄浦区将出台文件支持开办24小时书店

记者 何雅君

晨报讯4月26日，记者从黄浦区文化专题新闻通气会上了解到，黄浦近期将集中出台《支持实体书店发展的若干办法》 等一批文化政策，建立实体书店扶持的长效机制。

会上，黄浦区文化局表示，由黄浦区委宣传部等十二个部门联合制定的《黄浦区支持实体书店发展的若干办法》 将于今年5月出台，多方助力实体书店建设和发展。

●在创新发展实体书店经营模式、倡导多元化经营方面，黄浦区鼓励实体书店升级改造，实现与影院、餐饮、文化创意等休闲文化产业的融合发展，建设成为集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活为一体的综合性文化体验消费中心。

鼓励在综合办公楼、大型企业、商场、旅游景点、宾馆酒店、餐饮、银行、娱乐场所等区域开办或者引进小型实体书店、书吧，建图书专柜或设立自动售书机等，开展出版物经营业务。

支持具有品牌效应的专业书店开展连锁经营，扩大经营规模，增强抗风险能力。

支持开办24小时书店。鼓励实体书店增加相关附属服务，兼营与经营内容相关的文化商品，开发文化衍生品，满足读者全面化和个性化需求。

●在加强实体书店服务管理方面，黄浦区将落实开办实体书店“证照分离（出版物经营许可证）”的改革要求，打造办理出版物经营许可证绿色通道，将事前的审批准入转为事中事后的跟进监督，只要企业达到办证的基本必要条件，当场就可办理。对实体书店开展其他经营业务的，提供便利的工商登记注册服务。

鼓励实体书店参与公共文化服务，开展全民阅读推广活动和公益性讲座、读书会、文化沙龙、新书首发等群众性读书文化活动。

优化实体书店市场环境，加大出版物市场管理力度，严惩违法经营者，进一步规范出版物市场行业秩序。

此外，黄浦区还制订了《关于加快推进文化创意产业创新发展的实施意见》，提出建成具有国际影响力的文化创意产业核心引领区总体目标，列出六项重点任务。