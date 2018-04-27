松江大学城来了10个外卖机器人

晨报记者 杨青霞

“主人你的外卖已到达楼下，请尽快取餐，不要让我等太久噢。”说话者不是外卖小哥，而是来自外卖机器人！近日，松江大学城校园内，送外卖的队伍中，多了一位新人：一个黑色的小匣子、头上顶着摄像头、脚下“踩着”几个轱辘。

因为外卖晚点两小时，发明者聂铭炫一气之下，利用大学所学专业和几位懂机械的朋友设计了这款“外卖机器人”。在大学城内经过不断的测试和改良，这款“外卖机器人”就此上岗了，它的名字叫小蚂哥。

研发到应用花了1年多

“外卖机器人”的主要研制成员聂铭炫，去年刚从湖南某大学毕业，大学期间学软件编程专业。他告诉记者：“以前在大学点外卖时，时常一等就是一两个小时，有时候外卖小哥将外卖放在宿舍楼下，还会出现被别人拿走的情况，这个时候真是又饿又气，所以萌发了制造一个外卖机器人的想法。”

说干就干。聂铭炫利用自己大学所学编程知识，和几个懂机械的朋友一起研制出了“外卖机器人”——小蚂哥。

聂铭炫告诉记者说：“从前期研发到现在一共用了一年多的时间，这其中除了对机器人测试外还要与学校和店家进行洽谈，将机器人引进学校，目前洽谈到的店家有10多家。对机器人测试时大大小小的问题遇到了不少，比如螺丝松了、轮胎磨损、爆胎等现象出现，之后一直在不断改良和优化。”

目前，小蚂哥正在申请专利中，据了解，受理通知书已经下来了。

可自行设定送餐路线

小蚂哥共有18个格子，每次最多可装18份外卖，内置路线感应器，可以根据目的地设定送餐路线，能够适应地板、地毯、缓坡等地面环境，还可以躲避石头、行人、车辆等障碍物，内置超声波和雷达避障功能。

小蚂哥如何送餐？有哪些功能呢？记者了解到，通过微信扫一扫关注小蚂哥的小程序，小程序会在外卖将要送达前发送提示短信和电话。通常情况下会在宿舍楼下等待5-10分钟，学生们只需要在手机上点击“一键开箱”，就能取出自己的外卖。

小蚂哥每天的工作时间为中午11点—1点，下午4点—7点，每天平均有两百单外卖需要小蚂哥配送到每个宿舍的楼下。目前在松江大学城学生公寓2期和4期出没。

正根据用户意见不断改良

立信会计学院大三学生汤俊杰是较早使用小蚂哥的学生之一，自从有了小蚂哥，汤俊杰再也不用担心自己的外卖会被拿错。“为了赶时间，通常外卖员都是电话通知我们外卖放在宿舍楼下自己去取，用餐高峰宿舍楼下会出现几十份外卖，很容易被拿错，有时放在楼下的外卖还会被校园内的流浪猫、狗吃了。”汤俊杰说。

经过前期大量的测试和调研，聂铭炫和他的朋友们也收到了不少学生的反馈。“最初有学生反映机器人在楼下等待的时间太短，于是将时间从2分钟改为5分钟，考虑到上海经常下雨，我们的机器人还有防水功能。有学生提议，小蚂哥如果能将外卖直接送上楼就更好了。也有同学希望小蚂哥能具备保温功能，这样冬天就能吃上一口热乎乎的饭菜了。甚至还有学生觉得，小蚂哥太丑了，能否将外观设计得萌一点。”

聂铭炫表示，同学们的反馈意见他们都有采纳，后期将会再对小蚂哥进行改良，比如将在机器人身上装一个机械手臂，到相应楼取出来，然后在宿舍楼装上传送带，将外卖送到阳台，内置加热器进行保温，甚至增加消毒等功能。

未来可能出现在写字楼

“目前唯一觉得不够方便的是，小蚂哥还没和饿了么、美团等平台相结合，数据库不能完美契合，订单信息不能直接发送，所以在送餐时间显示上两个平台有所误差。”汤俊杰说。

聂铭炫告诉记者：“目前学生通过饿了么、美团等外卖平台下单，之后我们的取货员会把外卖放到机器人里，然后录好单，最后开始配送。我们自己的平台还在制作中，等我们的平台出来后配送费将比饿了么、美团等更便宜，因为机器人成本相对较低。”

目前，在松江大学城运行的送外卖机器人有10台左右，团队还在和其它学校洽谈，一旦洽谈成功后校园内将会出现更多的小蚂哥送餐。

“我们希望小蚂哥送餐机器人不仅局限在校园内，未来它还有可能出现在园区、社区、写字楼等地。”

外卖机器人概况

总体人数：10名；

工作时间：中午11点—1点，下午4点—7点；

工作量：一次可以装18份外卖，每天平均有两百单外卖；

出没地点：松江大学城学生公寓2期和4期。