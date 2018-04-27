《上海品牌知识产权保护典型案例指引》昨日发布-上海将制定老字号商标保护名录

记者 谢 竲

晨报讯 上海的“张小泉”和杭州的“张小泉”、上海的“吴良材”和南京的“吴良材”、“马迭尔”冰棍和“马达尔”冰棍等多个企业品牌都曾因图文商标的使用问题对簿公堂；知名的“童涵春堂”、“敦煌”等品牌也都遭遇过被侵权的困扰。昨天是第18个世界知识产权日，在昨天下午召开的“加强老字号品牌保护，营造‘上海购物’新环境”的推进会上，精选了9起上海品牌司法保护典型案件的《上海品牌知识产权保护典型案例指引》正式发布，其中涵盖了企业名称简称的保护、注册商标与企业名称的冲突、未注册商标的使用、互联网领域的品牌保护等一系列品牌知识产权保护中的常见问题。

要擦亮老字号的“金字招牌”，加强品牌建设、讲好品牌故事，既要重视新品牌的创造、培育，同时也要注重老字号的保护和振兴。记者了解到，针对老字号商标在外省市侵权多、商标抢注多等问题，市工商局下一步将研究制定老字号商标的保护名录，为老字号商标提供快速保护、重点保护，同时努力争取国家主管部门授权上海设立商标海外维权办公室，加大老字号企业商标的海外维权力度。

市商务委相关负责人则表示，在老字号品牌的传承与发展上，既要让企业增强自我保护的意愿，又要加强政府部门对行政商标保护，还要加强法院的司法保护，“重振老字号，不仅要让老字号企业焕发新生，更要让老字号企业品牌的理念、价值观成为打响上海购物品牌的一面旗帜。”