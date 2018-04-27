全力打响“上海服务”品牌，打造国内外驰名的金字招牌和城市名片-首批十三个专项行动上半年将实施

晨报记者 胡 迎

服务功能是上海的核心功能，是经济中心城市的使命所在。金融中心要融通全球，贸易中心要买卖全球，航运中心要覆盖全球，经济中心、科创中心要影响全球。

近日，市发展改革委牵头开展打响“上海服务”品牌工作，研究制定了《全力打响“上海服务”品牌 加快构筑新时代上海发展战略优势三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《全力打响“上海服务”品牌三年行动计划》）。

到2020年，服务经济占全市生产总值比重保持在70%左右，建设形成10个左右服务经济创新发展示范区，“上海服务=优质服务”的感受度和认知度全面加强，建设亚洲医学中心和世界著名旅游城市，扩大上海优质教育供给，让“上海服务”成为国内外驰名的金字招牌和城市名片。

做优做强“上海服务”

什么是“上海服务”？它有着丰富的内涵，包括进一步增强经济中心城市服务功能、提升服务经济能级、提高服务国家战略能力和深化建设服务型政府等多方面。加快提升“上海服务”能级和水平、全力打响“上海服务”品牌，具有重要的战略意义。

市发改委国民经济综合处处长郭宇表示，打响“上海服务”品牌是服务国家发展战略的重要举措。上海在“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等国家对外开放和区域发展格局中处于突出重要位置，这意味着要打响“上海服务”品牌，不断提高上海落实和服务国家发展战略的能力与水平。在行动的过程中，上海将持续探索破解资源环境紧约束，进一步摆脱传统、粗放型的发展路径，率先建立社会主义现代化经济体系，在全国高质量服务供给中发挥引领带动作用。另外，增强上海服务功能还有利于上海进一步集聚国内外高端服务平台、市场、人才、品牌、主体等服务要素资源，不断彰显和强化上海在服务全国和联系全球中不可替代的核心枢纽作用，为上海新一轮发展赢得竞争主动权、构筑战略新优势。

全力打响“上海服务”品牌，要着眼于打响品牌，做优做强“上海服务”，紧扣扩大服务供给、提高服务质量效率、培育创建服务品牌、提升服务标准、优化服务环境等关键环节，把握好服务水平的领先度、服务功能的辐射度、服务对象的感受度和服务品牌的美誉度等标准，精心挑选出重点领域和行业最靓丽的“珍珠”，串起凸显上海服务优势的“珍珠项链”。

明确了“1+4”的目标

打响“上海服务”品牌，主要聚焦服务功能、服务经济、服务民生、服务环境分别开展。市发改委介绍，《全力打响“上海服务”品牌三年行动计划》坚持社会评价是第一评价、社会感受是第一感受，着力提升服务对象、消费者和市场主体对上海服务的感受度、体验感和获得感，“上海服务”要成为优质服务、高端服务的代名词，持续提升上海城市的吸引力、创造力和竞争力。

打响“上海服务”品牌，将坚持四条基本原则。一是围绕服务国家战略，构筑服务竞争优势。二是聚焦打响服务品牌，做优做强上海服务。三是强化质量效益标准，引领服务能级提升。四是注重市场主体作用，合力推进落地落细。“在三年的推进过程中，特别要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，调动企业、产业园区、行业协会、社会组织、专业机构和新闻媒体等多主体的积极性和创造性，形成全社会协同推进打响‘上海服务’品牌的工作合力和氛围。”郭宇说道。

在此基础上，《全力打响“上海服务”品牌三年行动计划》 明确了“1+4”的目标，“1”就是一个总目标：到2020年，上海配置全球资源能力明显提升，服务经济实现高质量发展、服务民生创造高品质生活迈上新台阶；“上海服务=优质服务”的感受度和认知度全面加强，形成一批名企、名家、名师、名校、名医、名院、名胜、名展、名赛、名节、名会等，“上海服务”成为国内外驰名的金字招牌和城市名片。“4”就是四个分目标：一是服务功能全面增强，二是服务经济能级提升，三是服务创新提速增效，四是服务品牌不断涌现。

此外，打响“上海服务”品牌将通过深化中心城市核心服务功能等八大任务，点面结合，突出重点，体现“上海服务”品牌的丰富内涵。

据市发改委介绍，为深入推进全力打响“上海服务”品牌，有效落实重点目标任务，经筛选，《全力打响“上海服务”品牌三年行动计划》目前确定首批十三个专项行动，将在上半年陆续出台实施。

提升金融服务能级专项行动

形成一批具有国际影响力的金融市场“上海价格”，实施一批提升金融市场国际化的标志性改革开放措施，做强做优一批科技金融产品，着力提升上海国际金融中心的国际竞争力和影响力。包括完善上海黄金交易所的“上海金”定价机制，拓展上海国际能源交易中心的原油期货交易价格发现功能等。

提升航运服务能级专项行动

建设一批现代航运设施标杆工程，打造一批现代航运服务示范项目，打造一批区域航运协同发展的重要载体。包括实施航班正常性工作提升计划和旅客体验提升计划，深化北外滩“航运服务总部基地”建设，建设虹桥临空经济示范区等。

提升科技创新服务能级专项行动

建设一批世界级大科学设施群提升原始创新服务能级，建设一批高水平研究机构和功能性平台创新品牌，打造一批科技创新承载区和品牌众创空间。

提升专业服务能级专项行动

实施“专业服务品牌计划”、“专业服务品质计划”和“专业服务出海计划”。包括推动在沪设立世界知识产权组织（WIPO）技术与创新支持中心（TISC），深入推进首个国家级人力资源服务产业园区“中国上海人力资源服务产业园区”建设等。

建设国际会展之都专项行动

将以办好中国国际进口博览会引领国际会展之都建设，举办一批提升城市影响力的重大会展和节庆活动，集聚和培育一批具有国际竞争力和市场活力的会展业主体。包括做好中国国际进口博览会城市服务保障各项工作，继续办好中国国际工业博览会、浦江创新论坛等一系列与城市功能密切相关的重大会展论坛活动等。

建设国际设计之都专项行动

做强工业设计，做优建筑设计，做大服务设计，做实广告设计，提升上海设计国际影响力。包括支持培育中国工业设计研究院、上海国际工业设计中心、上海国际汽车城设计研发港、江南智造等一批工业设计知名品牌，重点布局环同济设计创意集聚区、8号桥等一批品牌园区，办好“国际设计高峰论坛”等活动。

扩大上海优质教育供给专项行动

以“双一流”建设为抓手打造一批名牌大学和学科，积极打造“家门口的好学校”教育品牌，着力扩大上海教育品牌国际影响力。包括推动上海优质课程和教材“走出去”，扩大上海在教师教学国际调查项目（TALIS）评价中的领先优势，积极推进联合国二类机构—联合国教科文组织教师教育中心落户上海等。

建设亚洲医学中心专项行动

加快建设一批国内领先、国际知名的临床重点专科，大力培养和集聚一批“名医”，做实做优“家庭医生制度”品牌，打造“海派中医”上海服务品牌和“海上中医”国际服务品牌，建设“健康上海”一体化公共服务智慧信息平台。包括实施“腾飞计划”创建一批国际领先水平的专科，推进海派中医流派传承工程等。

建设国际老年友好城市专项行动

实施一批养老服务能力提升项目，实施一批适老环境建设项目，完善长期护理保险制度。包括大力发展多功能、专业化的社区嵌入式养老服务，为符合条件的困难老年人家庭环境实施居室适老性改造，建立健全长期护理服务体系等。

建设世界著名旅游城市专项行动

打造一批世界级旅游品牌，塑造一批“品质上海”旅游产品和项目，全面提升旅游服务和游客体验。

包括把黄浦江游览打造成为旅游精品项目，建设推广“上海品质生活”移动应用端等。

建设国际体育赛事之都专项行动

引进和打造一批国际顶级品牌赛事，培育和提升一批具有自主品牌的本土赛事，着力提升体育产业化社会化水平。包括筹办2019年篮球世界杯、2019年世界武术锦标赛和2021年世界赛艇锦标赛，推进徐家汇体育公园等重大体育设施项目建设等。

提升城市精细化管理服务能级专项行动

重点打造高效协同的城市网格化管理体系品牌，打造“12345”政务服务总客服品牌，打造安全、智慧、畅达的综合交通服务品牌，打造“美丽街区”、“美丽家园”和“美丽乡村”品牌。包括实施市政道路多杆合一工程，推进生活垃圾分类减量等。

深化“青春上海”志愿服务专项行动

实施“城市窗口行业和重点领域青年志愿服务计划”，实施“大型赛会青年志愿服务计划”，实施“社区文明青年志愿服务计划”，实施“扶贫援外青年志愿服务计划”。包括开展“保护母亲河·青年在行动”公益环保系列活动等。